Hamás odmítá propustit další rukojmí po ukončení příměří

Tým vyjednavačů izraelské tajné služby Mossad dnes dostal pokyn vrátit se do vlasti z Kataru, protože se jednání o prodloužení příměří dostala do slepé uličky. Napsal to zpravodajský web The Times of Israel (ToI) s odvoláním na prohlášení úřadu předsedy izraelské vlády Benjamina Netanjahua. Zástupce šéfa palestinského radikálního hnutí Hamás Sálih Arúrí dnes večer televizi Al-Džazíra řekl, že skupina nepropustí další rukojmí, pokud nebude prodlouženo příměří a pokud Izrael neosvobodí všechny palestinské vězně.

Předák Hamásu zároveň tvrdí, že zbývající rukojmí jsou izraelští vojáci a Izraelci, kteří absolvovali vojenskou službu. To však neodpovídá tvrzení Izraele, podle něhož jsou v Pásmu Gazy stále zadržovány ženy. "Nechme válku probíhat. Toto rozhodnutí je konečné. Nebudeme v tom dělat kompromisy," prohlásil Arúrí.

"Vzhledem k tomu, že jednání dospěla do slepé uličky, a na základě pokynů premiéra Benjamina Netanjahua nařídil šéf Mossadu David Barnea, aby se tým vyjednavačů vrátil z Dauhá domů," uvádí se ve vzácném prohlášení Netanjahuova úřadu vydaném jménem zpravodajské služby. Podle agentury Reuters tým jednal se zprostředkovateli v Kataru o dalším přerušení bojů v Pásmu Gazy a možného propuštění nových kategorií izraelských rukojmích kromě žen a dětí.

"Teroristická skupina Hamás nesplnila své závazky vyplývající z dohody, která zahrnovala propuštění všech žen a dětí, které byly na seznamu poskytnutém Hamásu a který skupina schválila," uvádí se v prohlášení Netanjahuovy kanceláře. "Šéf Mossadu děkuje řediteli CIA, egyptskému ministrovi zpravodajských služeb a katarskému premiérovi za partnerství a obrovské zprostředkovatelské úsilí, které vedlo k propuštění 84 žen a dětí z Pásma Gazy, a nadto 24 cizích státních příslušníků," dodává.

Příměří, které začalo 24. listopadu, předpokládalo, že Hamás propustí všechny izraelské ženy a děti zajaté 7. října výměnou za propuštění Palestinců, včetně žen, držených v izraelských věznicích. Klid zbraní trval týden a byl dvakrát prodloužen. Z toho, že prodloužit ho potřetí už se nezdařilo, se vzájemně obviňují Izrael a Hamás.

V době, kdy příměří skončilo, bylo v Pásmu Gazy stále zadržováno 136 lidí, z toho 114 mužů, 20 žen a dvě děti, píše ToI. Deseti z rukojmích je 75 let a více a drtivou většinu, tedy 125 z nich, tvoří Izraelci. Dalších 11 rukojmích jsou cizí státní příslušníci, včetně osmi občanů Thajska.