Hamás se po Sinvárově smrti nezhroutí, shodují se analytici

Palestinské teroristické hnutí Hamás se nezhroutí poté, co jeho šéf Jahjá Sinvár zahynul v bojích v Pásmu Gazy. Shodují se na tom analytici oslovení mezinárodním tiskem. Ve funkci by mohl Sinvára nahradit některý z představitelů Hamásu, kteří žijí v zahraničí, což považuje za pravděpodobné například agentura Reuters.

O vážné ráně zasazené Hamásu zabitím Sinvára mluví specialista BBC na Blízký východ Jeremy Bowen či analytici oslovení deníkem The New York Times. "Sinvár byl mimořádně významným mužem v hnutí (Hamás)," řekl listu palestinský analytik Fuád Chuffás. Experti však poukazují na skutečnost, že Izrael již zabil řadu vůdců Hamásu, ale palestinská organizace se kvůli tomu nezhroutila.

Podle analytika Ramzyho Mardiniho z univerzity v Chicagu Sinvárova smrt výrazněji neovlivní chování jednotek Hamásu v Pásmu Gazy, které nyní nemají centrální velení a jednají s velkou mírou autonomie. Šéf Hamásu rozhodoval ve strategických záležitostech. Například podle amerických představitelů byl Sinvár jednou z největších překážek při jednání o dohodě o příměří v Pásmu Gazy a o propuštění rukojmích zadržovaných Hamásem a jeho spojenci.

Podle deníku The New York Times by "logický nástupcem" v čele hnutí Hamás byl jeho hlavní vyjednavač Chalíl Hajjá, který žije v Kataru. Mimo Pásmo Gazy žijí i další dva často citovaní možní nástupci - místopředseda politického křídla Músa abú Marzúk, který žil několik let ve Spojených státech, či někdejší šéf Hamásu Chalíd Mišál. Jako o možném nástupci se podle stanice CNN spekuluje i o bratrovi zabitého šéfa Hamásu Muhammadovi Sinvárovi. O jeho osudu ale nejsou spolehlivé informace.

Podle agentury Reuters je pravděpodobné, že nový šéf Hamásu nebude sídlit v Pásmu Gazy. Kvůli válce by však politické vedení hnutí, které se nachází v Kataru, mohlo mít problémy s komunikací se skupinami v Pásmu Gazy, kde by tak mohla dále posílit váha ozbrojeného křídla Hamásu. S ním má podle zdroje agentury Reuters dobré vztahy právě Hajjá, který měl blízko k Sinvárovi i k jeho předchůdci Ismáílovi Haníjovi.

Nového vůdce volí rada Hamásu, takzvaná šúra, kde mají zastoupení odnože Hamásu působící v Pásmu Gazy, na Západním břehu Jordánu i mimo palestinská území. Po zabití Haníji na konci července trvalo zhruba týden, než hnutí oznámilo jménu nového vůdce. Tím se stal právě Sinvár, kterého zabili izraelští vojáci ve středu v Rafáhu na jihu Pásma Gazy.