Hamás se přihlásil k neúspěšnému sebevražednému teroristickému útoku v Tel Avivu

Palestinské teroristické hnutí Hamás se dnes přihlásilo k nedělnímu sebevražednému útoku v Tel Avivu, při němž zemřel pouze útočník, informovala agentura Reuters. O zřejmém pokusu o teroristický útok už ráno psal zpravodajský web The Times of Israel, policie později tento předpoklad potvrdila.

V libanonsko-izraelském pohraničí mezitím pokračuje ostřelování mezi izraelskou armádou a Hizballáhem, které dnes připravilo o život dva členy tohoto ozbrojeného šíitského hnutí a jednoho izraelského vojáka.

Exploze nedaleko synagogy na jihu Tel Avivu usmrtila padesátníka, který v batohu nesl výbušninu. Středně těžké zranění utrpěl další muž, který jel kolem na elektrické koloběžce, nikomu dalšímu se nic nestalo. "Je možné, že terorista plánoval jít do blízké synagogy nebo třeba do nákupního centra. Zatím nedokážeme říct, proč to vybuchlo právě na tomto místě," uvedla ráno policie.

Policie později ve společném prohlášení s tajnou službou Šin Bet potvrdila předpoklad, že šlo o pokus o teroristický útok pomocí silné výbušniny. Šin Bet uvedla, že na identifikaci atentátníka stále pracuje. Podle veřejnoprávní stanice Kan jím byl zřejmě Palestinec ze Západního břehu Jordánu. K útoku se během dne přihlásil Hamás s tím, že operaci provedl ve spolupráci s Palestinským islámským džihádem, což je spřízněné teroristické hnutí v Pásmu Gazy. Hamás současně pohrozil, že další útoky budou následovat.

Izraelské letouny mezitím v noci na dnešek zasáhly několik budov používaných radikálním libanonským hnutím Hizballáh na jihu Libanonu, Hizballáh zase dnes ráno na severní Izrael zaútočil drony.

Libanonské ministerstvo zdravotnictví podle agentury AFP oznámilo, že při izraelských úderech ve vesnici Hula, která leží necelé dva kilometry od izraelských hranic, zemřeli dva lidé. Hizballáh později oznámil smrt dvou svých členů "na cestě do Jeruzaléma", jak označuje své bojovníky zabité při izraelských úderech. Izraelská armáda potvrdila, že při vzdušném úderu ve vesnici Hula zabila dva členy Hizballáhu.

Íránem podporované hnutí brzy ráno uvedlo, že s pomocí "bezpilotních letounů s nákladem výbušnin" provedlo vzdušný útok na dvě izraelské vojenské pozice - na kasárna poblíž hranic a na vojenskou základnu u pobřežního města Akko přibližně 15 kilometrů jižně od libanonské hranice. Tyto útoky byly podle Hizballáhu odpovědí na sobotní izraelský "atentát" na jednoho z bojovníků hnutí u města Súr. Izraelská armáda během dne upřesnila, že z území Libanonu bylo dnes ráno vysláno pět výbušných dronů - tři z nich zničil systém protivzdušné obrany Iron Dome, dva však dopadly v pohraniční oblasti na severozápadě země. Jeden z nich poblíž vesnice Jaara zabil 45letého vojáka a dalšího vážně zranil.

Izraelská armáda v sobotu při dronovém útoku poblíž pobřežního města Súr zabila Husajna Ibráhíma Kasaba, jednoho z velitelů elitních jednotek Hizballáhu. Kasab byl zasažen při jízdě na motocyklu. Hizballáh smrt tohoto svého člena potvrdil, neupřesnil však, jaká byla jeho hodnost a pozice v rámci organizace.

Přeshraniční ostřelování mezi Izraelem a Hizballáhem propuklo loni 8. října, den po útoku palestinského teroristického hnutí Hamás, který si na jihu Izraele vyžádal téměř 1200 obětí hlavně mezi civilisty. Izrael v odvetě zahájil vojenskou ofenzivu v Pásmu Gazy. Ta stála podle dnešní bilance úřadů řízených Hamásem životy nejméně 40.139 Palestinců, dalších 92.743 bylo v bojích zraněno. Údaje nerozlišují mezi zabitými civilisty a bojovníky, kterých je podle Izraele přes 17.000.

Napětí mezi Izraelem a Libanonem v posledních třech týdnech zesílilo poté, co Izrael 30. července zabil při vzdušném úderu přímo v Bejrútu vojenského šéfa Hizballáhu Fuáda Šukra. Tato akce byla údajně odvetou za raketový útok na Golanské výšiny okupované Izraelem, při němž zemřelo 12 dětí a mladistvých, což Izrael přisuzuje Hizballáhu. Ten odpovědnost za tento útok popřel.

Hnutí Hizballáh nyní slibuje Izraeli tvrdou odvetu nejen za zabití Šukra, ale také za smrt šéfa politického křídla Hamásu Ismáíla Haníji, který zemřel jen několik hodin po Šukrovi při explozi v teheránském apartmánu. K tomuto útoku se Izrael nepřihlásil, ale Írán mu ho přičítá a rovněž slibuje odplatu.

Přeshraniční střety mezi Hizballáhem a izraelskou armádou, k nimiž dochází od loňského října prakticky denně, si podle dat agentury AFP vyžádaly v Libanonu od loňského října nejméně 584 mrtvých, většinou z řad ozbrojených členů hnutí, ale také včetně nejméně 128 civilistů. Počet zabitých vojáků v Izraeli a na okupovaných Golanských výšinách se po dnešním oznámení armády zvýšil na 23, o život přišlo na izraelské straně také 26 civilistů. Na obou stranách hranice se ze svých domovů musely evakuovat desetitisíce obyvatel.