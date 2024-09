Hizballáh hrozí odvetou za exploze elektroniky, které zabily 37 lidí

Šéf libanonské militantní organizace Hizballáh Hasan Nasralláh dnes ve své první veřejné reakci na úterní a středeční výbuchy komunikačních zařízení skupiny poznamenal, že jde o bezprecedentní ránu, kterou Izrael překročil veškeré meze, a pohrozil odvetou. Podle Nasralláha jde o vyhlášení války. Izrael se nepřihlásil k útokům prostřednictvím pagerů a vysílaček, při nichž přišlo v Libanonu o život 37 lidí a na 3000 dalších utrpělo zranění.

Ministr obrany Joav Galant ale dnes uvedl, že Izrael bude pokračovat v tlaku na Hizballáh, a zopakoval, že cílem je umožnit návrat obyvatel do severoizraelského pohraničí. Ze Západu mezitím přicházejí výzvy ke zdrženlivosti.

Nasralláh prohlásil, že Izrael chtěl zabít na 5000 lidí a že překročil všechny meze a pravidla. Útoky šéf Hizballáhu označil za masakr, který lze nazvat válečným zločinem. Také poznamenal, že Hizballáh doufá, že izraelské jednotky vstoupí do jižního Libanonu, protože by to pro skupinu podporovanou Íránem znamenalo "historickou příležitost". Podle Nasralláha zvýšil Hizballáh svou bojovou pohotovost. Výbuchy se zároveň podle něj nedotkly velení organizace a ani nepovedou k jejímu kolapsu.

Krátce před začátkem Nasralláhova projevu izraelská armáda ohlásila nové údery na Hizballáh a v Bejrútu byl slyšet přelet izraelských bojových letounů, uvedla agentura Reuters. Izraelský ministr obrany Joav Galant pak vpodvečer zopakoval izraelský cíl umožnit návrat evakuovaných obyvatel do severoizraelského pohraničí a zdůraznil, že izraelské jednotky budou v tažení proti Hizballáhu pokračovat.

Hizballáh a izraelská armáda proti sobě od loňského 8. října prakticky denně vedou přeshraniční útoky. Hizballáh tehdy začal útočit na sever Izraele ve snaze podpořit Palestince v Pásmu Gazy, kde vede Izrael válku proti palestinskému hnutí Hamás v odvetě za jeho teroristický útok ze 7. října. Vzájemné ostřelování Hizballáhu a izraelské armády přes hranici si od října vyžádalo na izraelské straně smrt pěti desítek lidí, včetně civilistů. Na libanonské straně kvůli tomu zemřely desítky civilistů a na 470 členů Hizballáhu.

Šéf diplomacie Evropské unie Josep Borrell dnes odsoudil útoky prostřednictvím komunikačních zařízení využívaných Hizballáhem, ať už za nimi stojí kdokoliv, s tím, že cílem akce bylo rozsévat strach. Zároveň poznamenal, že je nepřípustné, aby byli do podobných útoků zatahováni civilisté. Světová zdravotnická organizace (WHO) mezitím uvedla, že útoky vážně narušily chod libanonského zdravotnictví, které je už beztak v křehkém stavu. WHO v Libanonu v posledních dnech distribuovala krev a zdravotnictví materiál.

Španělská diplomacie dnes útoky rovněž odsoudila a uvedla, že jde o porušení mezinárodního humanitárního práva. Francouzský prezident Emmanuel Macron mezitím vyzval všechny strany konfliktu, aby zabránily válce. Podobně se vyjádřil americký ministr zahraničí Antony Blinken.

Světová média se mezitím snaží zmapovat sled událostí, který předcházel výbuchům, stejně jako technické provedení akce. Když média začala tento týden pátrat po původu pagerů, které explodovaly v rukách členů Hizballáhu, dospěla ke společnosti BAC Consulting se sídlem v Budapešti. Podle nových zjištění listu The New York Times (NYT) byla tato firma od začátku nastrčená Izraelem s cílem dodat Hizballáhu zařízení s výbušninou. Pagery do Libanonu začaly proudit před dvěma lety.

Izraelský plán podle NYT reagoval na snahu Hizballáhu omezit používání mobilních telefonů, které mohou odhalit polohu uživatele nebo jiným způsobem posloužit nepřátelským rozvědkám. Hizballáh byl podle listu pro BAC Consulting jediným klientem, na kterém ve skutečnosti záleželo. Pagery pro něj byly vyráběny odděleně od ostatních "obyčejných" zakázek a obsahovaly malé množství trhaviny PETN. První dodávky zamířily do Libanonu v létě 2022, letos v létě pak do země dorazily tisíce zařízení, které byly rozděleny mezi členy Hizballáhu a jejich spojence, řekli NYT dva američtí činitelé. Podle dřívějších zjištění médií izraelská tajná služba Mossad zařízení odpálila vzdáleným zahřátím baterie.

Izrael podíl na explozích nepotvrdil ani nepopřel. Maďarská vláda na zjištění o firmě BAC Consulting reagovala vyjádřením, že společnost nemá v Maďarsku žádné továrny a že její pagery nikdy nebyly na maďarském území.

Dnes agentura Reuters napsala, že bulharské úřady vyšetřují společnost se sídlem v Sofii, která se možná podílela na prodeji pagerů Hizballáhu. Podle bulharských médií jde o společnost Norta Global. Bulharské úřady podle bulharské stanice bTV zjistily, že přes Bulharsko proteklo 1,6 milionu eur (přes 40 milionů Kč), jež souvisejí s nákupem pagerů. Peníze skončily v Maďarsku.

Ve středu v Libanonu explodovala další komunikační zařízení, včetně vysílaček, mobilních telefonů, notebooků a solárních článků. Na některých vysílačkách bylo podle deníku The National logo japonské firmy Icom. Ta dnes uvedla, že modely vysílaček, které explodovaly ve středu v Libanonu, přestala vyrábět před deseti lety.