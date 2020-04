Hlasy rozumu. Vlády vedené ženami sklízí za svou práci chválu

Vysoce postavené ženy v politice v různých koutech světa jsou chváleny za svá jasná vyjádření směrem k občanům během koronavirové krize. Zřetelné návody a důsledné kroky jsou v kontrastu s přístupem některých světových lídrů, kteří čelí kritice za to, že nemoc covid-19 hrubě podcenili a nezachytili nástup jejího šíření.

"Můžeme nad tím uvažovat jako nad haló efektem u některých ženských lídryň, protože vidíme, jak několik hypermaskulinních lídrů reaguje na virus agresivním způsobem," snaží se pro The Washington Post vysvětlit Jennifer Curtinová z Institutu veřejné politiky na Univerzitě v Aucklandu.

Právě server prestižního amerického deníku přinesl několik konkrétních případů zemí, kde jsou vedoucí ženy u kormidla státu chváleny za svou práci během pandemie.

Nový Zéland

Premiérka Jacinda Ardernová byla hojně chválena už před vypuknutím koronaviru. Od svého nástupu do úřadu v říjnu 2017 musí řešit už druhou bezprecedentní situaci. Loni se razantně vypořádala s masovým vrahem, který zastřelil 51 lidí ve dvou mešitách ve městě Christchurch. Vláda se zavázala k zaplacení nákladů na pohřby obětí, navíc došlo k rychlé změně zákonů ohledně držení střelných zbraní.

Nyní si, alespoň zatím, dobře poradila i s koronavirem. Jednala pohotově: hned uzavřela hranice a nařídila řadu restriktivních opatření. Ve svých empatických vyjádřeních pak používala jasnou a zřetelnou rétoriku. "Aby to bylo všechno zcela jasné, žádáme všechny Novozélanďany, kteří nepracují v základních službách, aby zůstali doma a mimo svou domácnost zastavili veškerou interakci s ostatními," prohlásila na začátku krize.

Její práce přináší výsledky. Nový Zéland hlásí jenom něco přes jedenáct stovek nakažených a 13 úmrtí. Minulý týden navíc oznámila, že si ona i celý její kabinet v následujícím půlroce strhne z platu 20 procent.

Norsko

Po týdnech uzavření se šíření infekce v Norsku značně zpomalilo a vláda už dokonce odhaluje plány na postupná uvolňování jistých služeb a škol. Oproti sousednímu Švédsku se jedná o opak. Země tří korunek zavedla jen lehká omezení a teď na to doplácí nárůstem nových případů.

Norská předsedkyně vlády Erna Solbergová si rovněž vysloužila pochvalu za to, že omezení zavedla poměrně rychle. V rozhovoru pro CNN pak prozradila, že vědcům a odborníkům dává poměrně velké pravomoci v rozhodování ohledně zdravotních opatření.

Island

Celý svět se potýká s problémem ohledně testování, kterého je nedostatek. Kromě Islandu. Kdo tam chce být testován, bude mu bez problému vyhověno. Ostrovní země už otestovala více než desetinu obyvatel a nárůst počtu případů klesá. Vláda premiérky Katrín Jakobsdóttirové nabízí ve spolupráci s biotechnologickou laboratoří deCODE Genetics testování zdarma i těm, kteří nevykazují žádné symptomy nemoci nebo nebyli ve styku s nakaženým.

Dalším klíčovým prvkem pak bylo zavedení intenzivního sledování a trasování lidí, kteří přišli s nakaženými do kontaktu. Epidemiologům se tak potenciálně nakažené podařilo rychle izolovat do karantény.

Tchaj-wan

Když se epicentrum koronaviru objevilo v čínské provincii Chu-pej a v jejím hlavním městě Wu-chanu, bila vláda Tchaj-wanu na poplach. Prezidentka Cchaj Jing-wen označila nákazu za velké riziko a zavčas přijala ve spolupráci s epidemiology drakonická opatření, aby snížila počet návštěvníků ostrova. Navíc nařídila povinné zdravotní kontroly a hlavně pomocí mobilního signálu kontroluje občany, zdali neporušují domácí karanténu.

O pár měsíců později je Tchaj-wan brán za příklad celému světu. Země s necelými 24 miliony obyvatel eviduje jen něco přes 400 případů nákazy a šest úmrtí.

Karibik

Na sociálních sítích se v první polovině dubna šířilo také video z tiskové konference premiérky jedné ostrovní země v Karibiku. Politička sklidila za svůj přístup velký ohlas.

"Je to jednoduché. Přestaňte vycházet. Pokud doma nemáte ten druh chleba, který máte rádi, jezte krekry. Pokud nemáte chleba, jezte cereálie a sardinky," mluvila zcela konkrétně a zřetelně Silveria Jacobsová, 51letá předsedkyně vlády Svatého Martina.

