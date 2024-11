Hon na izraelské fanoušky v Amsterodamu pobouřil svět, mnohým připomněl pogromy

Nejtemnější kapitoly dějin připomněly mnohým noční události z ulic Amsterodamu, kde bylo až 30 izraelských fotbalových fanoušků zraněno při patrně organizovaném útoku výtržníků. Události, které se odehrály po utkání Evropské ligy mezi místním Ajaxem a izraelským klubem Maccabi Tel Aviv, označila starostka nizozemského města za "explozi antisemitismu".

Násilí odsoudili kromě izraelských a nizozemských vrcholných politiků také předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, francouzský prezident Emmanuel Macron, německý kancléř Olaf Scholz nebo český premiér Petr Fiala. Nizozemské úřady vyšetřují 62 osob, které v souvislosti s útoky zadržely. Většinu z nich už mezitím propustily.

Starostka Amsterodamu Femke Halsemaová dnes řekla, že noční násilí představuje "explozi antisemitismu", odsoudila "antisemitské zločince" a hovořila o "ostudě" a "černé noci a temném dni" pro Amsterodam. Starostka oznámila, že ve městě byla posílena bezpečnostní opatření; policie smí provádět preventivní domovní prohlídky a zakázat demonstrace v rizikových zónách.

Po čtvrtečním utkání bylo lehce zraněno 20 až 30 fanoušků izraelského klubu, uvedl dnes policejní šéf v Amsterodamu Peter Holla, kterého události z posledních 36 hodin "opravdu šokovaly". Novinářům však také řekl, že fanoušci Maccabi už ve středu zaútočili na taxikáře a zapálili palestinskou vlajku.

Hlavní organizace židovské komunity v Nizozemsku CJO přitom uvedla, že právě amsterodamští taxikáři "sehráli v útocích důležitou roli" a že "pečlivě připravovali tento pogrom".

Na videích na sociálních sítích jsou vidět skupiny mužů, kteří v ulicích Amsterodamu napadají fanoušky Maccabi, někteří vykřikují hesla o Palestině a Pásmu Gazy, jiní bijí Izraelce pěstmi nebo do nich kopou, i když bezvládně leží na zemi. Jiná videa, která se šíří na sociálních sítích, zase ukazují údajné izraelské fanoušky provolávající protiarabská a protipalestinská hesla.

Stovky osob byly podle ToI obléhány ve svých hotelích a bály se, že by se mohly stát terčem dalších útoků, pokud by se pokusily dostat na letiště. Izraelská vláda pro své občany do Amsterodamu vyslala dvě letadla.

Napadení Izraelci vypověděli, že je výtržníci hodiny obtěžovali a naháněli, aniž by místní policie efektivně zasáhla. Některým byly podle izraelských médií ukradeny pasy. "Byla to křišťálová noc číslo dvě; nejsme tu v bezpečí, jsme zavřeni v našem hotelu," řekl jeden z napadených zpravodajské televizi Channel 12.

Křišťálová noc je označením protižidovského pogromu, který se v noci z 9. na 10. listopadu 1938 odehrál v nacistickém Německu a o víkendu si svět připomíná její výročí.

Nizozemský premiér Dick Schoof odsoudil "nepřijatelné antisemitské útoky" a šéf nejsilnější nizozemské strany Geert Wilders mluví o "honu na Židy v ulicích Amsterodamu". Izraelský premiér Benjamin Netanjahu hovořil o "děsivém incidentu".

"S hrůzou dnes sledujeme šokující záběry a videa, o nichž jsme od 7. října doufali, že je už je nikdy neuvidíme: antisemitský pogrom proti fanouškům Maccabi Tel Aviv a izraelským občanům v srdci Amsterodamu," napsal na platformě X izraelský prezident Jicchak Herzog a připomněl tak útok palestinského teroristického hnutí Hamás na jihu Izraele ze 7. října loňského roku. Podle médií přitom amsterodamské násilnosti souvisejí s izraelskou operací v palestinském Pásmu Gazy proti Hamásu.

Útoky na Izraelce odsoudili i další světoví lídři. Podle francouzského prezidenta Emmanuela Macrona násilí proti izraelským občanům v Amsterodamu připomíná "nejtemnější hodiny dějin". Německý kancléř Olaf Scholz zprávy o útocích označil za "strašné". "Kdo útočí na Židovky a Židy, útočí na nás všechny," uvedl.

V souvislosti s amsterodamskými událostmi se podle francouzského ministra vnitra Bruna Retailleaua objevily výzvy k tomu, aby bylo na jiné místo přeloženo utkání Ligy národů mezi týmy Francie a Izraele 14. listopadu. "Na to nepřistoupím," prohlásil ministr s tím, že by to znamenalo "ustoupit vyhrůžkám násilím a antisemitismu".

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová zdůraznila, že pro antisemitismus v Evropě "absolutně není místo".

"Důrazně odsuzuji antisemitské útoky v Amsterdamu. Přesně tohle mám na mysli, když mluvím o nezvládnuté migraci do Evropy. Nesmíme jen přihlížet šíření antisemitismu a násilí, ale musíme se starat o bezpečnost svých občanů," uvedl na síti X český premiér Petr Fiala.