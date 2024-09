Iniciativa vyzývá ke zpřísnění zbraňové legislativy, chce například psychotesty

Ke zpřísnění zbraňové legislativy vyzývá iniciativa Všem, kdo nejsou lhostejní, omezit by se podle jejích zástupců měl přístup k poloautomatickým útočným puškám a k tlumičům. Zároveň by se podle nich měla pro nabývání zbraní prošetřovat psychická způsobilost, periodicky opakovat by se měly například psychotesty. Iniciativa chce přesvědčit politiky o potřebě účinné změny zákonů v reakci na prosincovou střelbu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (FF UK), kde její student zabil 14 lidí, 25 zranil a následně zastřelil i sebe. Záměr iniciativy dnes v Praze novinářům představili její zástupci. Sdružuje například některé studenty a učitelé z FF UK i některé pozůstalé po obětech prosincové tragédie.

"Jsme přesvědčeni, že tragédie, která se odehrála 21. prosince minulého roku na naší fakultě, byla umožněna mimo jiné tím, že psychicky labilní jedinec s určitými násilnými sebevražednými, vražednými sklony, měl příliš snadný přístup ke zbraním," řekl za iniciativu filozof a pedagog z FF UK Václav Němec. Občanská iniciativa začala fungovat počátkem září, uvedli její zástupci. Založili petici, která má zatím asi 200 signatářů. Iniciativa také chce, aby se téma přístupu ke střelným zbraním zkoumalo i ve společenské debatě o psychickém zdraví.

Od roku 2026 začne platit nový zákon o zbraních a střelivu, který ukládá povinnost prodejců zbraní hlásit podezřelé obchody. Zavádí také možnost zabavit střelné zbraně kvůli bezpečnostnímu riziku nebo zkrácení lhůty pro lékařské prohlídky držitelů zbraní z deseti na pět let. Zahrnuje i možnost policie nařídit tuto prohlídku kdykoli. Sněmovna zároveň projednává návrh, podle kterého by prodejci zbraní a střeliva museli podezřelé nákupy hlásit ještě před platností nového zákona. Na začátku září ji podpořil sněmovní bezpečnostní výbor. Policie by také měla podle návrhu dříve získat širší možnosti pro zajištění zbraní.

Opatření, která novela i nový zákon přinášejí, jsou podle iniciativy nedostatečná a opakování podobných tragédií do budoucna nedokážou zabránit. Času na změny podle Němce není mnoho, v novele, která je ve Sněmovně, je podle něj minimální prostor. "Teď už se naše naděje spíše upínají ke změnovému zákonu, který má vnést nějaké úpravy k těm schváleným zákonům, nedávno, o zbraních a střelivu a o munici," řekl Němec.

Petic k omezení přístupu ke zbraním vzniklo po střelbě na FF UK více, jednu v prosinci vytvořili například studenti fakulty.