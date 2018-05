Inscenace vraždy? Ukrajina nabila Rusku na smeč, říkají experti

Mezinárodní organizace Reportéři bez hranic (RSF) ve středu ostře kritizovala postup ukrajinských úřadů v případu kolem ruského opozičního novináře Arkadije Babčenka. Ukrajinská tajná služba SBU oznámila, že vraždu novináře, o níž v úterý informovala média, předstírala, aby odhalila údajné ruské iniciátory zločinu. Kauza vyvolala smíšené reakce i mezi ostatními novináři po celém světě.

"Reportéři bez hranic vyjadřují své nejhlubší rozhořčení v souvislosti s manipulací ukrajinských tajných služeb, což je novým krokem informační války. Pro vládu je vždy velmi nebezpečné hrát si s fakty, zvláště pak využívat novináře pro své falešné zprávy," napsal na svém twitteru generální tajemník RSF Christophe Deloire.

Mezinárodní organizace Výboru na ochranu novinářů (CPJ) postupy Kyjeva označil za bezprecedentní a požádala úřady, aby vysvětlily důvody takto drastických opatření. Podle koordinátorky evropské a asijské pobočky organizace Niny Ognjanovové plánuje výbor událost prošetřit.

Ruské tajné služby podle ukrajinské kontrarozvědky SBU nařídily útok na Babčenka. Policie už zadržela ukrajinského občana, který údajně z ruského popudu vraždu organizoval a sehnal jejího vykonavatele.

Postup ukrajinských činitelů kritizují i někteří novináři po celém světě. Podle nich tím Kyjev napomohl prokremelské propagandě a šíření falešných zpráv. "Provokace a cirkus. Samozřejmě, že okamžitě obvinili Rusko, aniž (případ) prošetřili. Ukrajina zinscenováním smrti Babčenka dala ruské státní televizi obrovský dárek," komentoval zvláštní operaci SBU na twitteru zpravodaj britského listu The Daily Telegraph v Rusku Alec Luhn.

"Babčenko je blbec a my všichni jsme osli, že jsme tomu uvěřili," uvedl ruský novinář Alexej Kovaljov. "Nemůžu se rozhodnout, jestli je to nejgeniálnější nebo velkolepě hloupá zpráva, o níž jsem kdy slyšel. Myslím, že obojí," přidal se moskevský zpravodaj pro Financial Times Max Seddon.

Analytik Mark Galeotti upozorňuje na to, že Kreml získal do budoucna skvělý podklad pro vlastní argumentaci. "Když bude zabit někdo další, Rusko může hrát hru 'jak víte, že se to doopravdy stalo?'" řekl expert.

Je to propagandy, zní z Moskvy



Podle mluvčí ruského ministerstva zahraničí Mariji Zacharovové zpráva ohledně pokusu o zavraždění novináře Arkadije Babčenka v Kyjevě má zjevně mít propagandistický účinek. Napsala to na facebooku v reakci na zprávu z ukrajinské metropole, že Babčenko žije. Mluvčí prezidenta Vladimira Putina se k tomu zatím nechtěl vyjádřit.

"To, že je Babčenko živ, je nejlepší zpráva. Kéž by tomu tak bylo vždy. Bohužel v jiných případech se maškaráda nezdařila. To, že byl v této historce podstrčený propagandistický účinek, je očividné," napsala Zacharovová ve svém příspěvku.

Podle sdělení prezidentova mluvčího Dmitrije Peskova Kreml zatím nemá k dispozici úplnou informaci o situaci kolem Babčenka. "Viděl jsem (zprávy o tom, že Babčenko je živý), ale prozatím k tomu žádnou informaci nemám," citoval TASS Putinova mluvčího.