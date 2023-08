Írán během vojenského cvičení představil plavidla vybavená raketami s doletem 600 kilometrů

Íránské revoluční gardy představily nová plavidla vybavená raketami s doletem 600 kilometrů, informovala dnes polooficiální tisková agentura Tasním. Agentura Reuters poznamenala, že tento krok přichází v době rostoucího napětí mezi Íránem a USA v oblasti Perského zálivu.

Oznámení o nových lodích se objevilo během vojenských cvičení u pobřeží ostrova Abú Músa ležícím u Hormuzského průlivu. Jedná se o jeden ze tří ostrovů v oblasti, které kontroluje Írán, což zpochybňují Spojené arabské emiráty.

Agentura Tasním další podrobnosti o raketách nesdělila. Citovala ale jednoho z velitelů, který hovořil o nutnosti ostrovy chránit.

"Ostrovy v Perském zálivu jsou součástí íránské cti a my je budeme bránit," řekl velitel námořnictva Revolučních gard Alírezá Tangsírí. "Perský záliv patří všem zemím v regionu... Tyto státy musí být velmi obezřetné a zabránit tomu, aby se dostaly do spiknutí a rozkladných plánů zemí, které do regionu nepatří," dodal.

Minulý měsíc Spojené státy vyslaly na Blízký východ další stíhací letouny F-35 a F-16 spolu s válečnou lodí ve snaze monitorovat a chránit vodní cesty. Učinily tak v reakci dva neúspěšné a jeden úspěšný pokus Íránu zabavit v Perském zálivu nákladní plavidla.