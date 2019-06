Írán kritizuje EU, že neučinila nic k záchraně jaderné dohody

Íránské ministerstvo zahraničí odsoudilo evropské signatáře dohody o íránském jaderném programu z roku 2015 za to, že neučinili nic k záchraně dokumentu poté, co jej loni vypověděl americký prezident Donald Trump. Německý ministr zahraničí Heiko Maas, který je nyní na návštěvě Teheránu, mezitím vyjádřil naději, že brzy bude zaveden evropský platební systém, který by měl umožnit obchodovat s Íránem a přitom obejít americké sankce, informovala agentura Reuters.

"Dosud jsme neviděli žádné praktické ani konkrétní kroky Evropanů, které by garantovaly íránské zájmy," řekl mluvčí íránského ministerstva zahraničí Abbás Musáví. "EU není v pozici, aby mohla vyslovovat námitky k záležitostem nad rámec jaderné dohody," dodal. Zopakoval tak íránské stanovisko z minulého týdne, v němž odmítl výzvu Paříže a Washingtonu k novým rozhovorům o íránských jaderných a vojenských plánech.

Trump odsuzoval dohodu podepsanou jeho předchůdcem Barackem Obamou jako špatnou, neboť prý není trvalá a nezahrnuje raketový program Íránu či jeho roli v blízkovýchodních konfliktech. Po vypovězení dohody v květnu 2018 Trump obnovil sankce proti Íránu a rovněž proti státům, které s Íránci obchodují.

Evropští signatáři - Francie, Británie a Německo - postup Spojených států kritizovali a vyjadřovali úmysl dohodu zachránit. Zároveň se ovšem stejně jako USA obávají íránského raketového programu a aktivit v regionu, kde Teherán politicky a vojensky podporuje své spojence zejména v Sýrii a Jemenu.

V neděli přiletěl do Íránu německý ministr zahraničí Heiko Maas, jehož cesta je součástí snahy EU udržet jadernou dohodu při životě a snížit vzrůstající napětí mezi Teheránem a Washingtonem. "Víme, že hospodářské výhody, které si Írán od této dohody sliboval, se bez Američanů dají jen stěží realizovat," uvedl podle agentury DPA šéf německé diplomacie. "Ale věřím, že existuje také politický a strategický zájem tuto dohodu udržet a tím i dialog s Evropou. A to musí uznat i Teherán," řekl.

Maas také řekl, že byly dokončeny přípravy zavedení systému, který byl navržen s cílem obejít americké sankce a umožnit směnný obchod s Íránem.

Francie, Británie a Německo zřídily zvláštní mechanismus INSTEX, což je zkratka nástroje pro podporu výměny obchodu. Ten má pomoci evropským a íránským firmám pokračovat ve vzájemném obchodování za pomoci směnného, tzv. barterové obchodu, a to navzdory americkým sankcím, které se týkají rovněž finančních transakcí. Komplikovaný mechanismus ve zjednodušené formě znamená, že firmy budou moci pokračovat v obchodování bez převodu peněz mezi oběma zeměmi. Když například bude chtít evropský zákazník koupit íránský plyn a íránský klient bude chtít z Evropy vybavení pro letadla, pošle evropský zákazník peníze mechanismu INSTEX a z těchto peněz budou zaplaceny dodávky vybavení pro letadla. Zatím však má INSTEX sloužit pouze pro humanitární účely, tedy hlavně pro dodávky léků a potravin; na další zboží by se mohl rozšířit později.

"Jde o nový nástroj a není jednoduché ho uvést do praxe. Veškeré formální požadavky ale již byly naplněny, takže předpokládám budeme připraveni jej (systém) použít v dohledné době," řekl Maas. Bílý dům ovšem již dříve pohrozil tvrdými finančními tresty, pokud se Evropa pokusí americké sankce proti Íránu obejít.