Írán může do dvou týdnů zahájit výrobu štěpného materiálu pro jadernou zbraň, varuje USA

Írán by pravděpodobně potřeboval jen jeden nebo dva týdny na to, aby mohl začít vyrábět štěpný materiál do jaderné bomby, řekl dnes americký ministr zahraničí Antony Blinken. Označil to za důsledek odchodu předchozí americké administrativy od někdejší dohody o íránském jaderném programu.

"Írán místo toho, aby byl aspoň rok od schopnosti vyrábět štěpný materiál do jaderné zbraně, je teď od toho pravděpodobně jeden nebo dva týdny," řekl Blinken v rozhovoru na bezpečnostní konferenci v americkém horském středisku Aspen.

Štěpný materiál je klíčová složka jaderné bomby, která vytváří řetězovou reakci s ničivou energií. Konkrétně se může jednat o obohacený uran, jehož výrobu Teherán podle Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) v poslední době zrychluje. Zároveň odmítá, že by plánoval jaderné zbraně vyrábět, jakkoli podle MAAE uran obohacuje na úroveň dalece přesahující potřeby pro jaderné elektrárny.

"Dáte ty dvě věci dohromady, štěpný materiál, rozbušku, a máte jadernou zbraň," řekl dnes Blinken. Dodal, že Spojené státy íránský jaderný program pozorně sledují a že budou pokračovat v diplomatických snahách s cílem odradit Írán od výroby zbraní.

Íránský jaderný program vzbuzuje zejména v západním světě obavy dlouhodobě. V roce 2015 Írán podepsal se světovými mocnostmi dohodu, jejíž součástí bylo zmírnění sankcí výměnou za omezení jaderných ambicí Teheránu a záruky, že Írán nebude vyvíjet jaderné zbraně. Dohoda Íránu umožňovala obohacovat uran na maximálně 3,67 procenta. Tehdejší americký prezident Donald Trump ale v roce 2018 od dohody odstoupil a sankce obnovil. Írán pak začal dohodu porušovat.