Íránský tanker Adrian Darya nově směřuje do Turecka.

Íránský tanker s označením Adrian Darya (dříve Grace 1), který je předmětem diplomatické roztržky mezi Washingtonem a Teheránem, změnil trasu a už nesměřuje do Řecka, nýbrž do Turecka. Vyplývá to z aktuálních údajů serveru Marine Traffic, podle kterých pluje do přístavu Mersin na jihu země.

Tanker dostal povolení k vyplutí od gibraltarského soudu minulý týden ve čtvrtek. Před asi pěti týdny ho místní úřady zadržely kvůli podezření, že veze ropu do Sýrie, což nepovolují sankce uvalené Evropskou unií. To způsobilo diplomatickou roztržku mezi Londýnem a Teheránem.

Do té se následně vložily i Spojené státy, které tvrdí, že tanker patří íránským revolučním gardám, jež Washington nedávno označil za teroristickou organizaci. USA proto žádaly Gibraltar, aby tanker dále blokoval, což britské zámořské území odmítlo. Spojené státy poté vzkázaly středomořským státům, že jakákoli pomoc tankeru by pro ně mohla mít nepříjemné důsledky.

Podle původních údajů mířil tanker do řeckého přístavu Kalamata. Tyto informace však ve čtvrtek popřel řecký premiér Kyriakos Mitsotakis, podle něhož země nedostala od lodi žádost o zakotvení v žádném řeckém přístavu. Řecko rovněž uvedlo, že tankeru žádný svůj přístav nezpřístupní.

Loď se podle Marine Traffic nyní nachází jižně od Sicílie, do Mersinu by měla doplout 31. srpna.