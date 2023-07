Islámský stát se přihlásil k odpovědnosti za bombový útok v Pákistánu

Teroristická organizace Islámský stát (IS) se dnes přihlásila k odpovědnosti za nedělní bombový útok na severozápadě Pákistánu, který má nejméně 54 obětí. Podle zahraničních agentur to dnes na sociálních sítích oznámil mluvčí IS. Bombový útok na shromáždění stoupenců radikálního duchovního a vůdce islamistické strany si vyžádal také okolo 130 zraněných.

Atentátník zaútočil na shromáždění konzervativní strany JUI-F maulány Fazlúra Rahmána na okraji města Chár poblíž hranic s Afghánistánem. K útoku se nejprve nikdo nepřihlásil. Policejní protiteroristické oddělení, které výbuch vyšetřuje, ale mělo podezření na IS. Z více než 130 zraněných jich 61 potřebuje léčbu.

V příhraničním regionu mezi Pákistánem a Afghánistánem působí regionální odnož IS, teroristické skupiny se tam poprvé objevily v roce 2015, uvedla agentura DPA.

Pákistán zaznamenal obnovení útoků islamistických ozbrojenců od loňského roku, kdy bylo porušeno příměří mezí pákistánskou odnoží radikálního hnutí Tálibán (TPP) a pákistánskou vládou. V prohlášení zaslaném agentuře AP však pákistánský Tálibán nedělní bombový útok odsoudil a uvedl, že cílem této akce bylo štvát muslimy proti sobě. Také afghánský Tálibán atentát odsoudil.