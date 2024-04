Izrael dočasně otevře hraniční přechod Erec pro přepravu pomoci do Pásma Gazy

Izrael dočasně otevře hraniční přechod Erec pro přepravu pomoci do Pásma Gazy. Píše to dnes izraelský tisk s odvoláním na prohlášení úřadu izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. Pro přepravu pomoci do Pásma Gazy, kde Izrael bojuje s palestinským hnutím Hamás, bude nově sloužit i přístav v izraelském městě Ašdod. Podle prohlášení mají opatření předejít humanitární krizi v Pásmu Gazy. Bílý dům krok uvítal.

Podle prohlášení, které cituje server deníku Haarec, se izraelské úřady rozhodly podniknout "okamžité kroky" pro zlepšení humanitární situace v Pásmu Gazy. "Izrael umožní dočasnou dodávku humanitární pomoci skrze Ašdod a hraniční přechod Erec a navýšení jordánské pomoci skrze (přechod) Kerem Šalom," stojí v prohlášení, které vydal úřad premiéra dnes brzy ráno. "Navýšení pomoci předejde humanitární krizi," stojí dále v prohlášení.

Mluvčí pro národní bezpečnost Adrienne Watsonová oznámení o navýšení pomoci pro Pásmo Gazy uvítala. Podle ní je nyní nutné "plně a rychle implementovat" otevření přechodu Erec či přístavu Ašdod pro pomoc směřující do Pásma Gazy. Watsonová také připomněla, že Biden ve čtvrtečním telefonátu s Netanjahuem vyzval ke krokům, jež by vedly k lepší ochraně civilistů a zajištění bezpečnosti humanitárních pracovníků.

Pentagon ve čtvrtek podle agentury AP oznámil, že pokračuje v budování provizorního mola u Pásma Gazy. To by mohlo dále navýšit objem pomoci pro obyvatele tohoto palestinského území. Zařízení by mohlo být připraveno na konci dubna či začátku května.

Izrael oznámil krok několik dní poté, co pondělní úder izraelské armády zabil sedm humanitárních pracovníků organizace World Central Kitchen (WCK). Od té doby další humanitární organizace uvádí, že zvažují pozastavení svých aktivit v Pásmu Gazy, jak se rozhodla učinit organizace WCK.

Mezinárodní organizace a agentury OSN varují před velmi špatnou humanitární situací v Pásmu Gazy. Podle odhadu některých agentur OSN by na severu Pásma Gazy mohl do května vypuknout hladomor. Podle organizací je jediným řešením stávající situace v Pásmu Gazy navýšení objemu pomoci, jež se přepravuje po zemi. Izrael místo toho tvrdil, že hlavním problémem není objem pomoci, který se podaří přepravit do Pásma Gazy, ale distribuce na tomto palestinském území, která má podle Izraele vážné problémy.

Přechod Erec byl mnoho let prakticky jediným místem, odkud bylo možné vstoupit z Izraele do Pásma Gazy a naopak. Přechod byl těžce poničen 7. října, kdy hnutí Hamás a jeho spojenci zaútočili na izraelské území v okolí Pásma Gazy. Podle údajů izraelských úřadů při tomto teroristickém útoku zemřelo na 1200 lidí a 250 jich bylo zavlečeno na palestinské území. Během izraelské ofenzivy zemřelo podle úřadů, které kontroluje Hamás, v Pásmu Gazy přes 33.000 lidí.