Izrael odmítá diktáty ze zahraničí ohledně trvalého urovnání vztahů s Palestinci, uvedl Netanjahu

Izrael odmítá diktáty ze zahraničí ohledně trvalého urovnání vztahů s Palestinci. Dnes to uvedl izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Šéf izraelské vlády svůj příspěvek na sociální síti X podle izraelských médií zveřejnil krátce po telefonátu s americkým prezidentem Joem Bidenem. Ten vyzval Netanjahua, aby se vojenská operace izraelské armády nerozšířila na Rafáh, dokud nebude zaručena bezpečnost civilistů. Netanjahu také uvedl, že odmítá jednostranné uznání palestinského státu.

"Izrael kategoricky odmítá mezinárodní diktáty ohledně trvalého urovnání s Palestinci," uvedl Netanjahu. Podle něj budoucí nastavení vztahů mezi Izraelem a Palestinci může být výsledkem jedině "přímých jednání mezi stranami bez předběžných podmínek". Podle Netanjahua Izrael také odmítá "jednostranné uznání palestinského státu". Takový krok by totiž chápal po útocích ze 7. října jako velkou odměnu pro teroristy. Krok by podle šéfa izraelské vlády mohl znemožnit dojednání mírové dohody v budoucnosti.

Netanjahu zveřejnil na sociálních sítích svůj příspěvek krátce poté, co jeho úřad oznámil, že mluvil zhruba 40 minut po telefonu s americkým prezidentem Bidenem. Další detail úřad neuvedl. Podle zdroje z premiérovy kanceláře serveru The Times of Israel oba politici mluvili o pokračování bojů proti hnutí Hamás v Pásmu Gazy, o možném pozemním útoku izraelské armády na město Rafáh, o osudu rukojmích či o humanitární situaci v Pásmu Gazy.

Bílý dům ve svém prohlášení potvrdil, že oba politici mluvili o jednáních, která se vedou o propuštění rukojmích. Do rozhovorů jsou přímo zapojené i Spojené státy. "Prezident (Biden) také nadnesl situaci v Rafáhu a zopakoval svůj názor, že vojenská operace by neměla pokračovat bez věrohodného a proveditelného plánu na zajištění bezpečnosti a pomoci civilistům v Rafáhu," uvedl Bílý dům v prohlášení. Do Rafáhu odešly stovky tisíc lidí, kteří uprchli před boji v dalších částech Pásma Gazy.

Američtí vládní představitelé vyzývají Izrael, aby více dbal při svých úderech a vojenských operacích v Pásmu Gazy na ochranu civilistů, a USA se také účastní jednání o propuštění rukojmí a pozastavení bojů. Od začátku konfliktu v říjnu si izraelské údery v Pásmu Gazy vyžádaly podle statistik, které zveřejňuje ministerstvo zdravotnictví kontrolované Hamásem, na 28.700 životů. Proti Hamásu vede Izrael válku od 7. října, kdy palestinští ozbrojenci pronikli z Gazy do izraelského pohraničí, kde povraždili na 1200 lidí a dalších 253 unesli.