Izrael předložil Hamásu nový návrh komplexní dohody o příměří v Pásmu Gazy, uvedl Biden

Izrael předložil nový návrh komplexní dohody o příměří v Pásmu Gazy a o propuštění rukojmích zadržovaných palestinským hnutím Hamás. Prohlásil to dnes americký prezident Joe Biden a zároveň vyzval Hamás, aby návrh přijal. Šéf Bílého domu dodal, že navrhované příměří je nejlepší cestou k ukončení konfliktu, a současně upozornil, že Hamás už není schopen zopakovat teroristické útoky ze 7. října. Hamás reagoval prohlášením, že návrh dohody oznámený Bidenem vnímá pozitivně. Úřad izraelského premiéra uvedl, že Benjamin Netanjahu sice pověřil své vyjednavače navržením dohody o návratu rukojmích, ale válka v Gaze nemůže skončit bez zničení Hamásu.

"Toto je skutečně rozhodující okamžik," řekl Biden, když hovořil o nové třífázové dohodě, kterou podle jeho slov izraelští představitelé předali Hamásu přes katarské zprostředkovatele. "Izrael předložil svůj návrh. Hamás říká, že chce příměří. Tato dohoda je příležitostí dokázat, zda to myslí skutečně vážně," uvedl Biden v projevu v Bílém domě.

Podle navrhované dohody by v první fázi nastalo šestitýdenní příměří, během něhož by se izraelské síly stáhly z obydlených oblastí Pásma Gazy, Palestinci by se mohli vrátit do svých domovů a Izrael a Hamás by začaly jednat o trvalém ukončení bojů, uvedl prezident. Pokud by tato jednání trvala déle než šest týdnů, příměří by v první fázi pokračovalo tak dlouho, dokud by nebylo dosaženo dohody.

Ve druhé fázi by Hamás propustil všechny rukojmí a Izrael by stáhl všechny své síly z Pásma Gazy. Třetí a poslední fáze by se podle prezidenta týkala "rozsáhlého plánu obnovy" válkou zdevastovaného palestinského území.

"Každý, kdo si přeje mír, musí nyní pozvednout svůj hlas a snažit jej uvést v život. Je načase, aby tato válka skončila," prohlásil Biden.

Hamás v reakci uvedl, že obsah návrhu, jak jej představil Biden, vnímá pozitivně. "Hamás potvrzuje, že je připraven zabývat se pozitivně a konstruktivně jakýmkoli návrhem, který se bude zakládat na trvalém příměří a úplném stažení (izraelských sil) z Pásma Gazy, obnově Gazy a návratu vysídlených osob do jejich domovů, spolu s naplněním nefalšované dohody o výměně vězňů, pokud okupace (Izrael, pozn. ČTK) jasně oznámí závazek k takové dohodě," uvedlo hnutí v prohlášení.

Úřad premiéra Netanjahua na Bidenovo oznámení reagoval prohlášením, že premiér pověřil své vyjednavače, aby předložili Hamásu návrh dohody, která zajistí návrat izraelských rukojmích. Zopakoval však, že válka neskončí, dokud nebude dosaženo všech válečných cílů včetně osvobození rukojmích a zničení vojenských a vládních kapacit Hamásu.

Šéf Bílého domu předtím ve svém projevu uvedl, že si je vědom, že ne všichni Izraelci včetně některých členů vlády budou s navrhovanou dohodou souhlasit. Vedoucí představitele židovského státu proto vyzval, aby tuto příležitost nepropásli a rovněž dohodu podpořili. Její naplnění by podle něj vedlo k bezpečnějšímu Izraeli, zatímco v opačném případě by Izrael riskoval další izolaci ve světě.

"Jako někdo, kdo je Izraeli celoživotně oddán, jako jediný americký prezident, který kdy jel do Izraele v době války, jako někdo, kdo nedávno vyslal americké síly na přímou obranu Izraele, když byl napaden Íránem, vás žádám, abyste udělali krok zpět a zamysleli se nad tím, co se stane, když o tento okamžik přijdeme," prohlásil Biden. "O tento okamžik nesmíme přijít," dodal.

Vysoce postavený americký představitel, který podle Reuters hovořil s novináři pod podmínkou zachování anonymity, řekl, že Izrael byl schopen učinit novou nabídku Hamásu díky svým nedávným úspěchům na bojišti. "Nyní skutečně existuje plán na ukončení krize. Jde o podrobnou dohodu na čtyřech a půl stranách," řekl. "Byla opět vyjednána do nejmenších podrobností. A to, co je nyní na stole, je skutečně jakýmsi závěrem celého procesu," dodal s tím, že podle plánu by každá fáze měla trvat 42 dní. Izrael podle něj návrh předal katarským prostředníkům už ve čtvrtek.

Několik izraelských médií označilo Bidenův dnešní projev za "dramatický" a interpretovalo jej jako pokus o přímý apel na izraelskou veřejnost. Televizní stanice Channel 12 přerušila večerní zpravodajství, aby Bidenův projev přenášela živě.

Snahy o uzavření dohody o příměří ve válce už několik měsíců váznou. Hlavním bodem sváru je požadavek Hamásu, aby se Izrael výměnou za propuštění zbývajících rukojmích zaručil k trvalému ukončení bojů a úplnému stažení svých jednotek z Pásma Gazy. Netanjahuova vládní koalice, která se opírá o krajně pravicové a ultraortodoxní strany, to však odmítá a trvá na splnění všech válečných cílů, mezi něž vedle zničení Hamásu v Pásmu Gazy a osvobození všech rukojmích patří i to, že Pásmo Gazy už nikdy nesmí pro Izrael představovat hrozbu.

Biden ovšem v dnešním projevu také prohlásil, že Hamás už není schopen teroristické útoky ze 7. října, při nichž zahynulo na 1200 lidí a dalších 250 bylo odvlečeno jako rukojmí, zopakovat. Při odvetné izraelské ofenzivě od té doby přišlo podle úřadů ovládaných Hamásem o život přes 36.000 Palestinců.