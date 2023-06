Izrael provedl dronový útok na radikální palestinskou buňku na Západním břehu

Izraelci pomocí dronu zaútočili na palestinskou radikální buňku na okupovaném Západním břehu Jordánu. Podle palestinské agentury WAFA při útoku zahynuli tři Palestinci. Terčem operace se stali útočníci, kteří předtím stříleli na kontrolním stanovišti poblíž Džanínu, uvedl izraelský list The Times of Israel s odvoláním na armádu a tajnou službu Šin Bet.

Palestinci začali střílet na kontrolním stanovišti v Džalamí severně od města Džanín. Izraelci následně na auto střelců zaútočili prostřednictvím bezpilotního letounu. Podle prohlášení armády byla buňka zodpovědná za několik nedávných útoků na severu Západního břehu. "Po identifikaci teroristické buňky bezpilotní letoun izraelské armády vystřelil na tuto buňku a zneškodnil ji," dodala armáda. Jak poznamenal The Times of Israel, jde o první podobný cílený útok v oblasti za několik posledních let.

Útok pomocí dronu se na okupovaném Západním břehu Jordánu odehrál den poté, co dva palestinští radikálové v blízkosti židovské osady Eli na čerpací stanici zastřelili čtyři Izraelce, včetně dvou 17letých chlapců, a další čtyři lidi zranili. O den dříve se mezi izraelskou armádou a palestinskými ozbrojenci odehrály asi nejintenzivnější střety za poslední roky. Ve městě Džanín při nich přišlo o život pět Palestinců, včetně 15letého chlapce, a dalších více než 90 jich bylo zraněno. V odvetě za útok na čerpací stanici dnes napadli izraelští osadníci několik palestinských obcí. Zapalovali domy a auta.