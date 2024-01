Izrael umožní lodní přepravu humanitární pomoci do Pásma Gazy

Izrael je připraven okamžitě umožnit lodní dopravu humanitární pomoci do válkou zničeného Pásma Gazy skrze navrhovaný námořní koridor z Kypru. Podle agentury Reuters to dnes uvedl izraelský ministr zahraničí Eli Kohen. Do fungování koridoru by se podle něj mohly zapojit čtyři evropské země.

Podle plánu, se kterým Nikósie poprvé přišla v listopadu, by humanitární pomoc procházela bezpečnostní kontrolou v kyperském přístavu Larnaka. Následně by byla po moři přepravena přímo do Pásma Gazy vzdáleného 370 kilometrů.

Pokud se plán uskuteční, bude to znamenat první narušení námořní blokády, kterou Izrael na Pásmo Gazy uvalil v roce 2007 v reakci na to, že nad palestinskou enklávou převzalo moc radikální islamistické hnutí Hamás.

Izrael zahájil letecké a později i pozemní útoky proti Hamásu, který ovládá Gazu, poté, co jeho bojovníci 7. října vtrhli do jižního Izraele, kde povraždili 1200 lidí a zajali 240 rukojmích. Od té doby izraelské bombardování a obléhání zabilo podle palestinských zdravotnických úřadů, které ovládá Hamás, bezmála 22.000 lidí a vyhnalo z domovů velkou část z 2,4 milionu obyvatel pásma.

Světový potravinový program (WFP) minulý týden uvedl, že víc než půl milionu lidí v Pásmu Gazy trpí hlady, a varoval, že do půl roku tam hrozí hladomor, nebudou-li zajištěny větší dodávky jídla, pitné vody a zdravotní péče. Světová zdravotnická organizace (WHO) před týdnem uvedla, že na severu už nefunguje žádná nemocnice a na jihu jich je v provozu devět, všechny jsou ale přeplněné zraněnými a uprchlíky. K větší a rychlejší humanitární pomoci vyzvala minulý týden i Rada bezpečnosti OSN.

"Může se začít okamžitě," řekl Kohen k možnému začátku fungování koridoru. Británie, Francie, Řecko a Nizozemsko podle něj patří mezi země, které mají plavidla schopná kotvit přímo u břehů Pásma Gazy, kde chybí hlubokomořský přístav.

Nizozemské ministerstvo obrany uvedlo, že zatím neobdrželo žádnou oficiální žádost týkající se plánu. "Jedna z našich lodí je v regionu a jsme připraveni v krátké době začít," uvedl mluvčí ministerstva Laurens Bos. "Zatím to však není aktuální," dodal. Z Londýna, Paříže ani Atén nepřišla na dotaz Reuters dosud žádná odpověď.

Británie a Řecko již dříve vyjádřily kyperské iniciativě podporu, přičemž Británie nabídla plavidla s mělkým dnem, která by se mohla přiblížit k pobřeží Pásma Gazy, řekl Reuters nejmenovaný vysoký kyperský činitel.

"Pokud taková loď (s humanitární pomocí) připluje z Larnaky, bude to s naším souhlasem," řekl Kohen.

Několik evropských a arabských dárcovských zemí posílá pomoc do Pásma Gazy přes egyptské pobřežní město Aríš. Izrael se podílí na kontrole těchto dodávek, což podle některých humanitárních organizací vytváří zpoždění. V sobotu Izrael naznačil, že v rámci svých snah o demilitarizaci Pásma Gazy převezme kontrolu nad hraniční oblastí mezi enklávou a Egyptem.