Izrael zůstane nenahraditelným partnerem USA nehledě na prezidenta, uvedl Netanjahu

Izrael je podle premiéra Benjamina Netanjahua nenahraditelným a nejsilnějším partnerem Spojených států na Blízkém východě a tím zůstane, nehledě na to, koho si Američané zvolí za příštího prezidenta. Netanjahu, jehož citoval server The Times of Israel (ToI), hovořil s novináři dnes ráno před odletem do Washingtonu. V americké metropoli má v plánu mimo jiné setkání s Kamalou Harrisovou, viceprezidentkou a favoritkou současného prezidenta Joea Bidena ve volebním klání o Bílý dům.

Čas setkání Netanjahua a Bidena podle agentury AP zatím není přesně daný, jelikož americký prezident se zotavuje z covidu-19. Podle předchozího vyjádření Netanjahuova úřadu je schůzka v Bílém domě na programu v úterý.

"Mám v plánu setkání s prezidentem Bidenem, kterého znám víc než 40 let. Bude to příležitost poděkovat mu za všechno, co pro Izrael udělal během války (v Pásmu Gazy) a za celou svou dlouhou a význačnou kariéru ve veřejné službě jako senátor, viceprezident a prezident," uvedl Netanjahu.

Jednaosmdesátiletý Biden v neděli večer SELČ oznámil, že se navzdory vítězství v demokratických primárkách nebude ucházet o křeslo v Bílém domě. Po týdnech tak vyslyšel výzvy svých vysoce postavených spolustraníků, aby tak učinil kvůli pochybnostem voličů ohledně způsobilosti k výkonu funkce.

Ve středu má izraelský premiér v plánu promluvit v Kongresu. Půjde o potenciálně ostře sledovaný projev v době, kdy je Netanjahu pod tlakem opozice i tisíců izraelských protestujících, kteří požadují, aby podepsal dohodu o příměří a propuštění izraelských rukojmích a palestinských vězňů s teroristickým hnutím Hamás.