Izraelská armáda dnes poprvé přiznala, že bojuje v centru Rafáhu, uvádí server The Times of Israel

Izraelská armáda dnes poprvé přiznala, že bojuje v centru palestinského města Rafáh na jihu Pásma Gazy. Píše to server The Times of Israel. Armáda ráno uvedla, že v centru Rafáhu na základě informací tajných služeb zaútočila na pozice palestinského hnutí Hamás. Další údery provedla i v jiných částech města, ze kterého kvůli bojům uprchl zhruba milion lidí.

Od začátku květnu izraelská armáda vede pozemní ofenzivu u východní části Rafáhu, což mimo jiné vedlo k uzavření stejnojmenného hraničního přechodu s Egyptem, klíčového bodu pro přepravu humanitární pomoci do Pásma Gazy. V uplynulých dnech média informovala, že armáda postoupila hlouběji do města, kde v uplynulých měsících žily stovky tisíc Palestinců, kteří utekli před boji v jiných částech Pásma Gazy.

Teprve dnes izraelská armáda potvrdila, že bojuje i v centrální části Rafáhu. Podle oficiálního prohlášení armády vojáci vedli údery proti hnutí Hamás a nalezli odpalovací zařízení, tunely a sklady zbraní. Izraelská armáda také tvrdí, že kontroluje pohraniční oblast mezi Egyptem a Pásmem Gazy, kde jsou podle Izraele tunely používané pro pašování zbraní a dalšího zboží z Egypta do Pásma Gazy.

Izraelská armáda dnes ráno rovněž uvedla, že za poslední den udeřila a zasáhla řadu cílů i v jiných částech Pásma Gazy. Terčem podle ní byly budovy a infrastruktura používané ozbrojeným křídlem Hamásu.

Podle palestinských úřadů, které kontroluje Hamás, kvůli bojům od října zahynulo v Pásmu Gazy přes 36.000 lidí. Údaj nerozlišuje mezi ozbrojenci a civilisty, převážnou část obětí války ale představují civilisté. Konflikt vypukl po teroristickém útoku, který podnikl 7. října Hamás na jižní Izrael a při kterém podle izraelských úřadů zahynulo na 1200 lidí.