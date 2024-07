Izraelská armáda mobilizuje studenty náboženských škol

Izraelská armáda začala rozesílat povolávací rozkazy studentům náboženských škol, kteří měli ještě donedávna výjimku z povinné vojenské služby. Píše to dnes server The Times of Israel. Do armády by mělo celkem nastoupit na 3000 studentů, kteří vyznávají ortodoxní judaismus.

Izraelský nejvyšší soud v červnu rozhodl, že výjimka z povinné vojenské služby nemá v současnosti oporu v zákoně. Izraelská prokuratura tak armádě nařídila, aby začala odvádět také ortodoxní židy, studenty náboženských škol.

Rozhodnutí soudu se může týkat až 67.000 mužů. Armáda ale již dříve uvedla, že v současnosti má kapacitu pro odvod jen 3000 z nich. První fáze odvodu s povoláním začala dnes povoláním první tisíckovky mladých mužů. Budou následovat další dvě fáze po 1000 osobách.

Izraelský parlament projednává zákon, který počítá s odvodem ortodoxních židů, ale v omezenější míře. Proti úplnému zrušení výjimky jsou ultrakonzervativní strany, jež jsou součástí koalice, která drží u moci vládu premiéra Benjamina Netanjahua. V izraelské společnosti však po zahájení války v Pásmu Gazy zesílily hlasy proti dosud tradiční výjimce.

Ortodoxní židé měli v zemi výjimku z branné služby od založení Izraele v roce 1948. Jejich komunita v té době tvořila asi jen pět procent celkové populace židovského státu, nyní jich je ale zhruba 13 procent. Výjimku mají, aby se mohli plně věnovat studiu posvátných židovských textů na náboženských školách.