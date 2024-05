Izraelská armáda stupňuje útoky v táboře na severu Pásma Gazy i na jihu v Rafáhu

Izraelské tanky kryté palbou ze země i ze vzduchu dnes pronikaly do uprchlického tábora Džabálija na severu Pásma Gazy, zatímco v jižní části tohoto palestinského území izraelští vojáci překročili klíčovou silnici na předměstí města Rafáh a letectvo pokračovalo v bombardování pozemních cílů. S odvoláním na místní obyvatele i média hnutí Hamás o tom informovala agentura Reuters.

Údery si podle nich vyžádaly desítky mrtvých i zraněných, úřady ovládané Hamásem pak informovaly o 57 palestinských obětech za posledních 24 hodin. Izraelská armáda mezitím oznámila, že její letectvo za uplynulý den zaútočilo v celém Pásmu Gazy na více než 120 vojenských cílů.

V Džabáliji se izraelské tanky snažily dostat do nitra tohoto největšího z osmi původních uprchlických táborů v Pásmu Gazy. Na jeho centrum podle obyvatel dopadají tankové granáty a několik domů zcela zničily vzdušné údery. Místní obyvatelé a zdravotníci také uvedli, že při sérii nočních náletů bylo několik lidí zabito a zraněno.

Izraelská armáda už v sobotu večer oznámila, že její síly se v Džabáliji snaží zabránit Hamásu, vládnoucímu palestinskému hnutí v Gaze, proti kterému Izrael válčí v odvetě za jeho říjnový teroristický útok, aby v této oblasti obnovil bojeschopnost a přeskupil tam síly. Armáda už v rané fázi pozemní operace přitom tuto oblast prohlásila za "vyčištěnou".

"Bombardují všechno, včetně okolí škol, kde se ukrývají lidé, kteří přišli o své domovy," sdělil jeden z obyvatel Džabálije agentuře Reuters prostřednictvím mobilní aplikace. "Válka tu začíná nanovo, právě tak to teď v Džabáliji vypadá," dodal.

V Rafáhu izraelská armáda zintenzivnila letecké i pozemní bombardování východních částí tohoto města u hranic s Egyptem. Tanky podle místních obyvatel odřízly důležitou pozemní komunikaci protínající východní část města, ze které podle nich zbylo jen "město duchů". Intenzivní boje a pohyb techniky a vojáků jsou hlášeny také z jihovýchodní oblasti města.

Izraelská armáda oznámila, že v bojích ve východním Rafáhu zabila několik ozbrojenců, zajistila zbraně mimo jiné v jedné ze škol a lokalizovala odpaliště raket. V izraelském pohraničí v blízkosti Pásma Gazy se dnes několikrát rozezněly sirény, které varují před možným přeshraničními raketovými nebo minometnými útoky. Ozbrojené křídlo Hamásu potvrdilo, že jeho členové bojují s izraelskými silami v jedné z ulic východně od Rafáhu a také ve východní části Džabálije.

Před vstupem vojáků do Rafáhu izraelskou vládu důrazně varovalo mezinárodní společenství v čele se Spojenými státy, hlavním spojencem Izraele. Vpád do Rafáhu tak vedl k nebývalému rozkolu mezi Izraelem a USA, které minulý týden poprvé od začátku války pozastavily Izraeli dodávky některých zbraní. Vláda premiéra Benjamina Netanjahua nicméně zdůvodňuje probíhající operaci tím, že Rafáh je poslední baštou Hamásu, který si vytkla za cíl zcela zničit, a to bez pozemní akce není možné.

Ve městě před ofenzivou pobývalo na 1,4 milionu palestinských civilistů, z nichž přes milion sem uprchl před boji ze severnějších částí pásma. Podle dnešního vyjádření úřadu OSN pro palestinské uprchlíky UNRWA město opustilo od první výzvy k evakuaci, kterou armáda vydala před týdnem, téměř 360.000 lidí. UNRWA nicméně upozorňuje, že v pásmu není bezpečno nikde a lidé už nemají kam jít. Také americký ministr zahraničí Antony Blinken v neděli zopakoval, že Izrael dosud nemá věrohodný plán na ochranu všech civilistů v Rafáhu.

O vojenské operaci v Rafáhu a obsazení stejnojmenného hraničního přechodu mezi Pásmem Gazy a Egyptem v neděli pozdě večer Blinkena telefonicky informoval izraelský ministr obrany Joav Galant. Jeho úřad v dnešním prohlášení podle Reuters uvedl, že oba politici "jednali o vývoji v Gaze a o precizní operaci v oblasti Rafáhu proti zbývajícím praporům Hamásu".

Americký velvyslanec v Izraeli Jack Lew v neděli naznačil, že invaze do Rafáhu zatím probíhá v rozsahu, který Washington považuje za přijatelný. "Prezident (Joe Biden) v nedávném rozhovoru jasně řekl, že to, co Izrael zatím dělá, nezašlo do oblasti, v níž se neshodneme," řekl Lew izraelské televizní stanici Channel 12, aniž upřesnil, čeho se tato oblast týká. "Doufám, že neskončíme u skutečných neshod," dodal.

Premiér Netanjahu na dnešní pietní akci v Jeruzalémě u příležitosti Dne vzpomínek, jímž si Izrael každoročně připomíná padlé vojáky a oběti terorismu, uvedl, že válka proti Hamásu je bojem za "existenci, svobodu, bezpečnost a prosperitu" Izraele. "Naše válka za nezávislost dosud neskončila, pokračuje i do těchto dní," prohlásil Netanjahu.

Válka v Pásmu Gazy začala loni 7. října, kdy Hamás zaútočil na jižní Izrael. Zabil přitom téměř 1200 lidí a dalších asi 250 unesl. Přes stovku z nich propustil koncem listopadu výměnou za palestinské vězně při dosud jediném příměří. Izraelské vzdušné údery a pozemní ofenziva v Pásmu Gazy si podle aktuální bilance úřadů ovládaných Hamásem od října vyžádaly životy nejméně 35.091 Palestinců, z toho 57 za uplynulý den, dalších asi 78.827 osob bylo zraněno. Tyto údaje nelze ve válečných podmínkách nezávisle ověřit. Počty zahrnují i bojovníky Hamásu a dalších militantních skupin, jichž izraelská armáda podle svého tvrzení zabila nejméně 13.000. Tisíce dalších těl navíc podle některých zdrojů zůstávají pod troskami domů.