Izraelská armáda v části jižní Gazy každý den na 11 hodin pozastaví vojenské operace

Izraelská armáda v části jižního Pásma Gazy každý den na 11 hodin pozastaví vojenské operace, aby usnadnila dodávky humanitární pomoci. Uvedla to agentura DPA s odvoláním na izraelské síly. "Taktické přestávky", jak pauzy izraelská armáda nazývá, budou platit do odvolání. Podle izraelských úřadů armáda začala pauzy dodržovat od soboty.

Boje budou pozastaveny vždy mezi 8:00 a 19:00 místního času (7:00 až 18:00 SELČ) podél cesty, která směřuje od hraničního přechodu Kerem Šalom k jedné z hlavních dopravních tepen oblasti, a pak směrem na sever. Izraelský úřad COGAT ve svém prohlášení uvedl, že pauza platí "počínaje včerejškem (sobotou)".

Izraelská armáda krok, k němuž se podle svého prohlášení rozhodla po konzultacích s OSN a dalšími mezinárodními organizacemi, zdůvodnila tím, že umožní zvýšení dodávek humanitární pomoci. Mezinárodní organizace si stěžovaly, že i v případě, že se pomoc dostane na palestinskou stranu přechodu Kerem Šalom, tak je kvůli bojům příliš nebezpečné ji vyzvednout a přesunout dál. Pomoc se tak hromadí na hranici a nedostává se k lidem, kteří ji potřebují, píše agentura AP.

Světový potravinový program (WFP) v týdnu varoval, že kvůli bojům mezi izraelskou armádou a palestinským radikálním hnutím Hamás brzy lidem na jihu Gazy hrozí stejně katastrofální situace jako těm na severu, pokud jde o nedostatek potravin. "Situace na jihu Gazy se rychle zhoršuje," uvedl v pátek při návštěvě oblasti Carl Skau z WFP.

Podle izraelských úřadů se obyvatelům Pásma Gazy nedostává dostatečné pomoci kvůli logistickým problémům, které mají mezinárodní organizace a OSN s její distribucí na palestinském území. Podle úřadu COGAT se do Pásma Gazy v období od 2. května do 13. června dostalo v průměru 201 kamionů s pomocí. OSN tvrdí, že její agentury a úřady v Pásmu Gazy si v období od 6. května do 6. června převzaly v průměru 68 nákladních vozů denně.

Z Rafáhu na hranicích s Egyptem byl podle něj vysídlen zhruba milion lidí, kteří se v letním horku tísní v přeplněné oblasti podél pobřeží. V severní části Gazy se podle Skaua zásobování humanitární pomocí poněkud zlepšilo, distribuce potravin ale stále není taková, jaká by měla být.