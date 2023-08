Izraelská policie v Jeruzalémě zastřelila chlapce, který zaútočil nožem na člověka

Izraelská policie dnes v Jeruzalémě zastřelila 14letého Palestince, který podle ní napadl kuchyňským nožem člověka. Napadený utrpěl zranění zad a je ve stabilizovaném stavu v nemocnici. Informovala o tom agentura AFP s odvoláním na izraelskou policii a místní zdravotnickou organizaci Magen David Adom. Na dalšího Palestince vystřelily na Izraelem okupovaném Západním břehu Jordánu izraelské bezpečnostní síly, když najížděl do vojáků na kontrolním stanovišti a jednoho z nich lehce zranil, uvedla dříve agentura AP.

Dnes kromě toho zemřel 25letý Palestinec při střetech, které vypukly v uprchlickém táboře na jiném místě Západního břehu mezi Palestinci a jejich vlastními bezpečnostními silami.

Teenager zastřelený v Jeruzalémě pocházel ze čtvrti ve východní části města, kterou obývají převážně Palestinci. Policie jeho útok nožem označila za teroristický čin. Chlapec byl podle policejního prohlášení zabit na místě činu policistou, který na něj vystřelil poté, co rychle vystoupil z tramvaje. Policie zatím nedokázala určit národnost muže, kterého hoch předtím zranil.

Na Západním břehu Jordánu předtím izraelští vojáci stříleli na palestinského řidiče, který najížděl na kontrolní stanoviště u židovské osady jižně od Hebronu. Auto srazilo jednoho vojáka, který musel být přepraven do nemocnice. Na zveřejněných fotografiích z místa útoku byl podle agentury AP vidět zakrvácený airbag a prostřílené okénko na straně řidiče. Zda izraelští vojáci Palestince zabili, ale izraelské úřady neupřesnily.

Na Západním břehu kromě toho dnes zemřel pětadvacetiletý Palestinec, který se dostal do křížové palby palestinské policie a palestinských ozbrojenců. V tamním uprchlickém táboře Tulkarmu nes zasahovala policie poté, co místní obyvatelé žádali palestinskou samosprávu, aby z ulic odstranila kovové zátarasy blokující přístup do domů a škol. Ty tam rozmístili palestinští ozbrojenci jako zábranu proti izraelským vojenským vozidlům projíždějícím během častých izraelských zátahů. Když palestinská policie uvolňovala zátarasy, ozbrojenci začali střílet a policie palbu opětovala.

Na Západním břehu v posledních 15 měsících přibylo násilí v důsledku zesílených izraelských razií, pouličních palestinských útoků a útoků židovských osadníků na palestinské vesnice. Na obou stranách bylo během násilností zabito dohromady více než 200 lidí, převážnou část z nich ovšem tvoří Palestinci. Izrael obsadil Západní břeh Jordánu stejně jako východní Jeruzalém a Pásmo Gazy ve válce v roce 1967. Palestinci v těchto oblastech usilují o vytvoření nezávislého státu.