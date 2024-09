Izraelské odbory svolávají generální stávku, podpořily tak pozůstalé

Největší izraelské odbory na pondělí svolávají generální stávku. Podpořily tak výzvu pozůstalých rukojmích, kteří tímto krokem chtějí donutit vládu k uzavření dohody s Hamásem o příměří a propuštění zbývajících unesených. Uzavřené bude podle agentury Reuters i největší letiště v zemi, k protestu se přidají také samospráva druhého největšího města Tel Avivu i další obce. Výrazně tak stoupá tlak na vládu izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. Již dnes v podvečer tisíce Izraelců vyšly do ulic ve snaze vyvinout na vládu tlak, aby uzavřela dohodu o příměří a propuštění zbývajících rukojmích.

Bezprostřední příčinou nynějšího odporu vůči vládě je zpráva izraelské armády o tom, že v Pásmu Gazy objevila těla šesti izraelských rukojmích, které teroristická organizace Hamás zabila v posledních 48 hodinách, tedy nedlouho předtím než se k nim vojáci dostali. Sdružení rodin pozůstalých vyjádřilo přesvědčení, že smrt čtyř mužů a dvou žen ve věku od 23 do 40 let je přímým důsledkem toho, že Netanjahu "torpéduje" navrhované dohody o příměří a výměně rukojmích. Vyzvalo proto ke generální stávce.

K výzvě se dnes odpoledne přidaly i největší odbory Histadrut, které zastupují zhruba 800.000 zaměstnanců ve zdravotnictví, dopravě, bankovnictví a dalších odvětvích. "Vyzývám obyvatele Izraele, aby dnes večer a zítra vyšli do ulic a aby se všichni zúčastnili stávky," prohlásil na tiskové konferenci šéf odborů Arnon Bar-David. "Místo dohody dostáváme pytle s mrtvolami. Dospěl jsem k závěru, že jedině náš zásah může pohnout těmi, kterými je třeba pohnout," doplnil.

Izraelský ministr financí Becalel Smotrič vyzval občany, aby výzvu ke stávce od odborového svazu Histadrut ignorovali. Lídra odborů přitom obvinil z toho, že "plní sen" šéfa Hamásu Jahjáa Sinvára. Lidé, kteří budou v pondělí stávkovat, podle Smotriče nedostanou zaplaceno.

Stávka má být zatím jednodenní a má odstartovat v 6:00 místního času (5:00 SELČ). Dotkne se i největšího mezinárodního letiště v zemi. Ben Gurionovo letiště u Tel Avivu bude uzavřeno pro odlety a přílety od 8:00 místního času (7:00 SELČ), píše server The Times of Israel (ToI). V pondělí mělo do Izraele dorazit i několik letů z Prahy. Po jak dlouhou dobu bude provoz na letišti zastaven, podle informací ToI není jasné.

Do stávky se zapojí také izraelské univerzity, školské odbory oznámily, že školy budou odpoledne zavřené.

K volání po generální stávce se připojil také lídr opozice Jair Lapid, podle něhož je zastavení ekonomiky cestou, jak donutit vládu k dohodě.

Netanjahu opakovaně tvrdí, že bezpečný návrat rukojmích je jeho prioritou, a že ho chce dosáhnout i za pomoci co největšího vojenského tlaku na Hamás. Podle zpráv amerických médií ale vedle neústupnosti Hamásu i některé Netanjahuovy dodatečné požadavky komplikují cestu k dohodě.

Například izraelský ministr obrany Joav Galant dnes vyzval k okamžitému zasedání bezpečnostního kabinetu, aby zvrátil rozhodnutí ze čtvrtka, podle něhož si Izrael musí ponechat kontrolu nad takzvaným Filadelfským koridorem, což je oblast u hranic mezi Egyptem a Gazou. Právě tento bod je jednou z největších překážek dosažení příměří.

K protestu před sídlem parlamentu v Jeruzalémě během schůzky bezpečnostního kabinetu se podle ToI shromáždilo několik tisíc lidí, drželi minutu ticha za zabité rukojmí, načež začali hlasitě pískat a někteří skandovali, že to pro vládu byla "poslední minuta ticha". Další masivní protesty se konají v Tel Avivu a v Haifě. Podle ToI je protest u velitelství armády v Tel Avivu patrně největší od začátku války v Pásmu Gazy.

Ozbrojenci Hamásu a jejich spojenci loni 7. října v izraelském pohraničí pozabíjeli na 1200 lidí a dalších 251 unesli jako rukojmí. Přes 100 rukojmích hnutí propustilo při týdenním příměří v listopadu, část osvobodila izraelská armáda, v řadě případů se jí ale podařilo do Izraele vrátit už jen těla unesených. Nyní podle armády v Gaze zůstává 97 rukojmích, z nichž je však nejméně 33 po smrti.