Izraelské síly osvobodily čtyři živé rukojmí z centrální části Pásma Gazy

Izraelské síly dnes osvobodily čtyři živé rukojmí z centrální části Pásma Gazy. S odvoláním na sdělení armády o tom informovala zahraniční média. Tři muže a jednu ženu unesli palestinští ozbrojenci z hudebního festivalu v jižním Izraeli při teroristickém útoku loni 7. října. Personál nemocnice, která přijímala mrtvé a raněné, agentuře AP řekl, že při dnešních zásazích izraelských sil bylo v oblasti zabito nejméně 94 Palestinců a dalších více než 100 bylo zraněno. Nebylo však bezprostředně jasné, zda byli tito lidé zabiti přímo při akci na záchranu rukojmích, během níž podle oznámení policie zemřel také jeden příslušník izraelských zvláštních sil.

Rukojmí byli podle sdělení armády zachráněni dnes ráno při obtížné speciální operaci v Nusajrátu. Zachránění jsou ve věku od 21 do 40 let a byli převezeni na vyšetření do nemocnice. Tam lékaři zjistili, že zdravotní stav zachráněných je dobrý.

Mluvčí izraelské armády Daniel Hagari na tiskové konferenci uvedl, že dnešní speciální operace se zúčastnily stovky izraelských vojáků. Operace byla podle něj plánována několik týdnů předem.

Izraelský ministr obrany Joav Galant v prohlášení uvedl, že zvláštní jednotky při akci na záchranu rukojmích operovaly pod těžkou palbou a ve spletitém městském prostředí. "Toto byla jedna z nejhrdinštějších a nejpozoruhodnějších operací, jakých jsem byl za 47 let služby v obranném systému Izraele svědkem," uvedl ministr obrany.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu prohlásil, že Izrael se nepoddá terorismu a že usiluje "kreativně a odvážně" o osvobození zbývajících rukojmích. "Jsme odhodláni tak činit i v budoucnu. Nepolevíme, dokud tento úkol nedokončíme a nevrátíme domů všechny rukojmí - živé i mrtvé," uvedl Netanjahu.

Dnešní zásah izraelských vojáků byl největší svého druhu na záchranu rukojmích od vypuknutí nynější války. Ta se rozhořela právě po útoku teroristů z palestinského hnutí Hamás a s ním spřízněných radikálních skupin z loňského října. Celkový počet zachráněných zajatců se tak nyní zvýšil na sedm.

Představitel hnutí Hamás agentuře Reuters řekl, že osvobození čtyř rukojmích po devíti měsících je pro Izrael "známkou selhání, nikoliv úspěchu".

Příslušníci Hamásu po svém říjnovém útoku v jižním Izraeli unesli zhruba 250 lidí a drželi je jako rukojmí. Více než stovka z nich byla propuštěna v rámci týdenního příměří v listopadu. Hamás nyní podle izraelských úřadů stále zadržuje asi 116 rukojmích, více než čtyři desítky z nich však úřady prohlásily za mrtvé.

Izraelská armáda dnes krátce před oznámením o záchraně čtyř rukojmích uvedla, že útočí na infrastrukturu v oblasti Nusajrát. Ministerstvo zdravotnictví v Gaze, které má pod kontrolou Hamás, nejprve informovalo o desítkách mrtvých a zraněných. Izraelská média ještě během akce uvedla, že je velmi neobvyklé, aby Izrael informoval o zásahu už ve chvíli, kdy ještě není u konce.

Podle dnešního sdělení úřadů v Gaze, které má pod kontrolou Hamás, už bylo od loňského října při izraelské ofenzivě zabito nejméně 36.801 Palestinců a dalších 83.680 jich bylo zraněno. Za uplynulý den přišlo o život kolem 70 Palestinců a 150 jich bylo zraněno. Většinu mrtvých tvoří civilisté.