Izraelské údery v Libanonu zasáhly na 1300 cílů Hizballáhu, zabily asi 500 lidí

Při dnešních izraelských vzdušných úderech na jihu a východě Libanonu zemřelo 492 lidí, včetně 35 dětí, informovalo podle agentury AFP libanonské ministerstvo zdravotnictví. Dalších 1645 osob utrpělo zranění. V předchozí, jen několik hodin staré zprávě úřad hovořil o 356 mrtvých a asi 1250 zraněných.

Mluvčí izraelské armády Daniel Hagari mezitím prohlásil, že izraelské letectvo dnes zasáhlo v Libanonu přibližně 1300 cílů spojených s tamním militantním šíitským hnutím Hizballáh a že údery budou pokračovat, informoval server The Times of Israel. Podle vyjádření izraelského ministra obrany Joava Galanta dnešní údery zničily desítky tisíc raket Hizballáhu.

"Dnešek představuje významný vrchol. Dnes jsme vyřadili z provozu desítky tisíc raket a přesné munice. To, co Hizballáh budoval během 20 let od druhé libanonské války, ve skutečnosti právě ničí izraelské ozbrojené síly," uvedl Galant podle agentury Reuters.

Hagari na večerní tiskové konferenci sdělil, že cílem dnešních úderů byly převážně zbraně uložené v běžných domech, včetně "řízených střel s plochou dráhou letu, které mohou doletět stovky kilometrů, těžkých raket s hlavicemi o hmotnosti 1000 kilogramů, raket středního doletu s doletem až 200 kilometrů, raket krátkého doletu a ozbrojených bezpilotních letadel".

Obyvatelé jižního Libanonu ráno obdrželi varovné telefonáty, aby se nepřibližovali ani na kilometr k pozicím Hizballáhu. Podle libanonské vlády dnes opustily domovy na jihu desítky tisíc lidí, na silnicích směrem na sever se tvořily dopravní zácpy.

K vysoké bilanci obětí úderů Hagari uvedl: "Tato čísla zahrnují také mnoho teroristů, které jsme dnes zabili a kteří se nacházeli v blízkosti zbraní." Dodal, že izraelská armáda později poskytne vlastní údaje o libanonských obětech.