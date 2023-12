Izraelský premiér Benjamin Netanjahu je kritizován za své výroky o říjnovém útoku Hamásu na Izrael, informoval o tom server The Times of Israel

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu čelí další kritice za výroky související s říjnovým útokem palestinského hnutí Hamás na Izrael. Opoziční lídr Jair Lapid, ale i poslanec Netanjahuovy strany Likud Danny Danon dnes odmítli premiérovo srovnání, že útok ze 7. října si vyžádal tolik obětí, jako podle něj způsobily mírové dohody mezi Izraelem a Organizací pro osvobození Palestiny z 90. let (Oslo I a Oslo II). Informoval o tom server The Times of Israel.

"Stát Izrael je ve válce. Chodíme z pohřbu na pohřeb, vojáci statečně bojují. Každé ráno nám lámou srdce obrázky zabitých (v této válce)," uvedl opoziční lídr Lapid. "Nechápu tu míru odtrženosti (od reality) a cynismu premiéra, který během války vede podlou politickou kampaň, jejímž jediným účelem je zbavit se odpovědnosti, obviňovat ostatní a vytvářet nenávist. Národ si zaslouží jiné vedení," dodal Lapid.

I poslanec vládního Likudu Danon kritizoval Netanjahuovy výroky. "Takové srovnání není možné, jednak proto, že jsme uprostřed války, a také proto, že události černé soboty si během několika hodin vyžádaly takový počet obětí a zraněných, jaký Izrael od svého vzniku nezažil," řekl Danon.

Danon je členem parlamentního výboru pro zahraniční záležitosti a obranu. Právě na jeho zasedání za zavřenými dveřmi Netanjahu onen výrok podle několika izraelských médií pronesl. Server Ynet napsal, že na zasedání výboru protestovala proti vyjádření premiéra i předsedkyně opoziční Strany práce Merav Michaeliová, ale umlčel ji předseda výboru Juli Edelstein, který je členem strany Likud.

Dohoda Oslo I mezi Izraelem a OOP, což je koalice palestinských stran v čele s Fatahem, byla podepsána v roce 1993 ve Washingtonu. Izrael v ní uznal OOP jako reprezentanta palestinského lidu a OOP poprvé uznala právo Izraele na existenci. Dohoda také stanovením podmínek palestinské autonomie dala Palestincům poprvé možnost řídit si své záležitosti a předpokládala stažení izraelských sil z částí okupovaných palestinských území. Dohoda Oslo II z roku 1995 rozšířila palestinskou autonomii na Západním břehu. Dohody předpokládaly následné dojednání konečného statusu palestinských území, což se dosud nestalo.

Server ToI dnes připomněl, že Netanjahu čelí opakované kritice kvůli útoku Hamásu na Izrael ze 7. října, při němž palestinští ozbrojenci zabili na 1200 lidí a dalších 240 unesli do Gazy. Útok šokoval svět a zaskočil i izraelské bezpečnostní složky, včetně tajné služby. Mnozí Netanjahuovi zazlívají, že nepřiznal ani díl viny na selhání vlády a bezpečnostních složek, které Izraelce před útokem Hamásu ze 7. října nedokázaly ochránit. Zatímco někteří ministři či šéfové tajné služby a rozvědky část viny na selhání státu přiznali, Netanjahu se opakovaně snaží vinu svalit na ostatní, uvedl ToI.