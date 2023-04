Izraelský premiér na návštěvě v Turkmenistánu

Izraelský ministr zahraničí Eli Kohen přiletěl do Turkmenistánu, jde o první návštěvu šéfa izraelské diplomacie od roku 1994 v této muslimské středoasijské zemi. Kohen dnes otevřel izraelskou ambasádu v metropoli Ašgabatu, který leží jen asi 20 kilometrů od hranic s Íránem, jenž je největším nepřítelem Izraele v regionu. Do Turkmenistánu dorazil izraelský ministr z Ázerbájdžánu, který rovněž sousední s Íránem. Informoval o tom server The Times of Israel.

"Vztahy s Turkmenistánem jsou důležité a strategické, co se týče politiky i bezpečnosti, a posílení vztahů se zeměmi Střední Asie," napsal Kohen před návštěvou na twitteru. Dodal, že cílem cesty je i podpora ekonomické spolupráce, mimo jiné ve zdravotnictví či kyberbezpečnosti. Izrael má s Turkmenistánem vztahy tři dekády a ambasádu má v tamní metropoli asi deset let. Dosud ale fungovala z hotelů či dočasných kanceláří, uvedl The Times of Israel. Turkmenistán v Izraeli velvyslanectví nemá, napsala agentura Reuters.

Kohen se dnes setkal také s turkmenským prezidentem Serdarem Berdymuhamedovem a s dalšími vládními činiteli a také se členy malé židovské komunity. V pátek odletí zpět do vlasti. Posledním šéfem izraelské diplomacie, který Turkmenistán navštívil, byl v roce 1994 Šimon Peres.

Rovněž v Ázerbájdžánu jednal Kohen o obchodní a bezpečnostní spolupráci. Před cestou tam prohlásil, že kvůli poloze této země u íránských hranic jsou vztahy Izraele s ní "vysoce důležité a s velkým potenciálem".

Izrael je jedním z největších dodavatelů zbraní do Ázerbájdžánu. Podle neoficiálních zpráv by mohla tato středoasijská země umožnit Izraeli využívat základny na svém území k operacím tajné služby v Íránu, napsal server The Times of Israel. Izrael patří k největším kritikům íránského autoritářského režimu a jeho jaderného programu, o němž tvrdí, že vyvíjí jadernou bombu. Teherán to odmítá a uvádí, že svůj jaderný program chce využívat výhradně k mírovým účelům.