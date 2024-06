Izraelský premiér Netanjahu po odchodu Gance rozpouští válečný kabinet

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu rozpustil šestičlenný válečný kabinet, píše agentura Reuters s odvoláním na nejmenovaného izraelského činitele. Takový krok se podle agentury očekával po nedávném odchodu centristy a bývalého náčelníka generálního štábu izraelské armády Bennyho Gance. O rozpuštění válečného kabinetu informují také izraelská média, podle nichž o svém rozhodnutí předseda vlády v neděli večer informoval širší bezpečnostní kabinet.

Válečný kabinet byl ustaven na začátku ofenzivy v Pásmu Gazy, kterou Izrael zahájil po přeshraničním teroristickém útoku palestinského radikálního hnutí Hamás a jeho spojenců z loňského 7. října. Ministr Ganc, který byl jedním ze tří hlasujících členů válečného kabinetu, formaci opustil zhruba před týdnem spolu s jedním ze tří pozorovatelů, Gadim Eisenkotem. Důvodem byla podle nich Netanjahuova neschopnost představit vítěznou válečnou strategii; Ganc svůj krok ohlásil již několik týdnů předtím, kdy dal premiérovi ultimátum, aby vláda schválila strategický válečný plán se šesti jím navrženými body.

Rozpuštění válečného kabinetu se podle serveru The Times of Israel (ToI) očekávalo, jelikož krajně pravicový ministr pro národní bezpečnost Itamar Ben Gvir usiloval o uvolněné křeslo po Gancovi, což by podle Reuters prohloubilo napětí mezi Izraelem a Spojenými státy ohledně ofenzivy v Pásmu Gazy.

Předpokládá se, že Netanjahu bude nově válečnou strategii konzultovat s užší skupinou ministrů, mimo jiné s ministrem obrany Joavem Galantem a ministrem pro strategické záležitosti Ronem Dermerem. Podle izraelského serveru Ynet nebude Ben Gvir k těmto jednáním přizván. Důležitá rozhodnutí budou podle ToI zřejmě vyžadovat souhlas širšího bezpečnostního kabinetu.

Netanjahuovi kritici tvrdí, že rozhodování premiéra je ovlivněno ultranacionalisty ve vládě, kteří se staví proti dohodě o příměří výměnou za propuštění rukojmích zadržovaných v Pásmu Gazy. AP v této souvislosti připomíná, že ultranacionalisté ve vládě vyjádřili podporu "dobrovolné" emigraci Palestinců z Pásma Gazy a obnovení izraelské okupace tohoto území. Netanjahu tato tvrzení odmítá a zdůrazňuje, že chce to, co je nejlepší pro Izrael.

Válku v Pásmu Gazy vyprovokoval teroristický útok Hamásu a dalších radikálních skupin z loňského 7. října, při němž palestinští ozbrojenci pozabíjeli téměř 1200 lidí, většinou civilistů, a dalších asi 250 odvlekli do Pásma Gazy jako rukojmí. Přes stovku z nich Hamás propustil při dosud jediném příměří na konci listopadu. Izrael v odvetě za říjnový útok zahájil masivní ofenzivu, během níž podle dnešního vyjádření ministerstva zdravotnictví kontrolovaného Hamásem přišlo v Pásmu Gazy o život nejméně 37.347 Palestinců. Dalších 85.372 jich bylo zraněno.