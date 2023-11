Izraelský vládní zdroj uvedl, že Hamás bude postupně propouštět svá rukojmí

Palestinské islamistické hnutí Hamás bude v rámci rýsující se dohody o osvobození rukojmích výměnou za klid zbraní zajatce propouštět postupně, přibližně po 12 či 13 denně, řekl dnes odpoledne listu The Times of Israel (ToI) nejmenovaný izraelský vládní zdroj. Doplnil, že v rámci dohody Izrael nepropustí žádné palestinské vězně, kteří byli odsouzeni za vraždu. Americký prezident Joe Biden dnes prohlásil, že osvobození rukojmích je velmi blízko a že o to Spojené státy usilují už několik týdnů. O blížící se dohodě mezi Izraelem a Hamásem média spekulují už od víkendu.

Nejmenovaný americký představitel, na kterého se odvolává agentura Reuters, řekl, že se Izrael chystá schválit dohodu, která počítá s propuštěním 50 lidí unesených Hamásem výměnou za osvobození 150 palestinských vězňů a čtyř až pětidenním příměřím. Základní obrysy dohody jsou podle zdroje jasné, ale nic není definitivní, dokud nebude schválena. "Jsme velmi, velmi velmi blízko," řekl později dnešní den Biden novinářům o možném propuštění až desítek rukojmích.

Hamás uvedl, že zadržuje asi 210 z přibližně 240 rukojmích unesených z Izraele během krvavého útoku 7. října. Další radikální skupina Palestinský Islámský džihád (PIJ) údajně zadržuje zbytek rukojmích.

Hamás podle ToI propustí nejméně 50 izraelských zajatců, zejména žen a dětí, výměnou za čtyřdenní klid zbraní a propuštění 150 až 300 palestinských vězňů. Dohoda podle listu také počítá s dovozem paliva a zboží do Pásma Gazy. Izrael naopak obyvatelům izolované oblasti neumožní vrátit se na sever pásma, kde armáda pokračuje v ofenzivě.

Podle zdroje ToI bude Izrael výměnou za rukojmí propouštět palestinské vězeňkyně a mladistvé, kteří se pak vrátí do míst svého bydliště, mimo jiné ve východním Jeruzalémě a na okupovaném Západním břehu Jordánu. Izraelský bezpečnostní kabinet, jenž dnes večer zasedá, podle zdroje s obsahem dohody souhlasí.

Zdroj ToI také upřesnil, že palivo bude do Pásma Gazy dodáváno pouze v době klidu zbraní. Izraelská armáda během šestihodinového okna v rámci příměří nebude nad Pásmem Gazy používat drony shromažďující zpravodajské informace. Izraelská tajná služba Šin Bet bude ovšem sbírat zpravodajské informace i během přestávek v boji.