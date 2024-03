Japonsko obnoví finanční pomoc úřadu OSN pro palestinské uprchlíky UNRWA, kterou v lednu spolu s více než desítkou zemí pozastavilo kvůli tomu, že Izrael obvinil několik zaměstnanců tohoto úřadu z terorismu. Japonská vláda se na obnově financování dohodla ve čtvrtek s šéfem UNRWA Philippem Lazzarinim při jeho návštěvě Tokia, informovalo japonské ministerstvo zahraničí.

Japonská ministryně zahraničí Jóko Kamikawaová ocenila práci, kterou UNRWA pro palestinské uprchlíky v několika zemích Blízkého východu dělá. Podle agentury AFP Lazzarinimu také řekla, že věří v zajištění transparentnosti fondů této agentury a neutrality jejích zaměstnanců.

Japonsko bylo loni šestým největším přispěvatelem úřadu UNRWA. Podle japonských médií by mělo financování obnovit v první polovině dubna.

Na konci ledna asi 15 zemí, včetně hlavních přispěvatelů, jako jsou Spojené státy, Německo, Švédsko či Japonsko, oznámilo, že pozastavuje financování UNRWA. Učinily tak poté, co Izrael obvinil 12 ze 13.000 lidí, kteří pro tento úřad pracují v Pásmu Gazy, že se loni v říjnu podíleli na teroristickém útoku hnutí Hamás na Izrael. Členem Hamásu je podle tvrzení Izraele několik stovek zaměstnanců tohoto úřadu. OSN obvinění vyšetřuje a tvrdí, že Izrael neposkytl dostatečné důkazy pro podporu svých tvrzení, napsal dnes server The Times of Israel.

Tento měsíc mimo jiné Austrálie, Kanada, Švédsko, Německo či Francie oznámily, že financování úřadu UNRWA obnoví. Učinily tak s ohledem na výrazné zhoršení humanitární krize v Pásmu Gazy, která podle OSN hrozí přerůst v hladomor. Krok těchto zemí umožní úřadu UNRWA pokračovat v pomoci palestinským civilistům nejméně do konce května, řekl tento týden Lazzarini podle AFP.

UNRWA pomáhá palestinským uprchlíkům na Blízkém východě od 50. let minulého století. Má asi 30.000 zaměstnanců mimo jiné v Jordánsku, Libanonu, Sýrii či na Izraelem okupovaném Západním břehu. Izrael tuto agenturu OSN, která je největší humanitární organizací působící v Pásmu Gazy, kritizuje dlouhodobě. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu také už vyzval k jejímu zrušení a mluvčí izraelské vlády tento týden oznámil, že Izrael s UNRWA v Pásmu Gazy přestane spolupracovat.