Jeruzalém: Velký pátek bez poutníků a turistů

Křesťané si letos kvůli koronaviru připomínají Kristovo ukřižování bez slavnostních mší a bez procesí. V jeruzalémském chrámu Božího hrobu v pátek zpívala malá skupina kněží a před ním k modlitbě pokleklo jen několik věřících. Dřevěné dveře chrámu zůstaly zavřené, uvedla agentura AP.

Chrám stojí na místě, kde byl podle křesťanů Kristus ukřižován, kde byl pohřben a odkud vstal z mrtvých. O Velkém pátku místo bývá přeplněno věřícími a turisty.

U jednotlivých zastavení na Via Dolorosa, tedy na cestě, po níž si Kristus nesl na Golgotu kříž, bylo v pátek vidět jenom tři mnichy v hnědých komžích a s rouškami na ústech.

Trasa vede kolem desítek obchodů, kaváren i restaurací nebo ubytoven. V pátek byly všechny zavřené. Cestu si o Velkém pátku běžně projdou desítky tisíc poutníků, nyní je letecké spojení do Izraele zastaveno.

V blízkosti chrámu Božího hrobu bydlí James Joseph z Detroitu, který chodí v rouchu a bos. V pátek měl nádvoří před chrámem jen pro sebe. Letošní Velký pátek má podle něj zvláštní význam. "Ukřižování je ta nejsmutnější možná věc a Ježíš tehdy cítil to, co my teď," řekl Joseph.

Stejně jako v Jeruzalémě bylo letos velkopáteční procesí zrušeno také v Římě, papež František liturgii odslouží na Svatopetrském náměstí, ale bez diváků.

Bez veřejnosti se obejde i mše v pařížské katedrále Notre Dame, kterou před rokem téměř zničil požár.

Situace neumožnila běžnou připomínku Kristova utrpení na kříži ani na Filipínách, kdy se v tento den nechávají lidé přibíjet na kříže za přítomnosti tisíců turistů a věřících. Zrušeno bylo i procesí Manilou.

Rozlehlá katedrála v centru New Yorku se v pátek přeměnila na polní nemocnici, což podle agentury AFP jistě uvítá papež František, který žádal kněží, aby měli odvahu vyjít k lidem nakaženým koronavirem.