Julian Assange byl v Británii poprvé zadržen v prosinci 2010

Výběr hlavních událostí v kauze spoluzakladatele serveru WikiLeaks Juliana Assange (52), který se dohodl s americkou justicí a hodlá se přiznat k porušení zákona o ochraně tajných informací. Dohoda má učinit tečku za mnohaletým sporem o svobodu slova a Assange se díky ní bude moci vrátit do domovské Austrálie.

Prozrazení a zatčení

26. července 2010 - Portál WikiLeaks, který vznikl v prosinci 2006, zveřejnil 70.000 tajných zpráv z Afghánistánu, převážně polních hlášení amerických vojáků z let 2004 až 2009. Dokumenty svědčily o sílícím a lépe organizovaném povstání Tálibánu, o zabíjení civilistů či o tajných operacích americké CIA v zemi. Bílý dům zveřejnění zkritizoval. Portál poté v říjnu zveřejnil kolem 400.000 tajných amerických dokumentů o válce v Iráku, které podle Assange přinesly důkazy o spáchaných válečných zločinech.

18. listopadu 2010 - Švédsko vydalo na Assange mezinárodní zatykač kvůli údajnému znásilnění a sexuálnímu obtěžování ze srpna 2010.

7. prosince 2010 - Assange na žádost Švédska zadržela v Londýně na devět dní policie.

14. prosince 2010 - Londýnský soud nařídil propustit Assange na kauci 240.000 liber (7,1 milionu Kč). Assange pak žil prakticky v domácím vězení v domě svého stoupence v hrabství Norfolk.

Uprchlík na ekvádorské ambasádě

19. června 2012 - Assange požádal na ekvádorské ambasádě v Londýně o politický azyl. Prezidentem Ekvádoru byl tehdy představitel levice Rafael Correa, který v srpnu Assangeovi udělil azyl.

Assange zůstal na tomto diplomatickém zastoupení téměř sedm let a získal v lednu 2018 ekvádorské občanství, než mu bylo odebráno.

Nový ekvádorský prezident Lenín Moreno obvinil v dubnu 2019 Assange z porušování podmínek azylu na velvyslanectví poté, co Assange zveřejnil na WikiLeaks fotografie Morena a jeho rodiny a připojil se údajně ke kampani vedené bývalým prezidentem Correou, která prý měla destabilizovat Ekvádor.

Další zatčení a obvinění

11. dubna 2019 - Assange byl po vyhoštění z ekvádorské ambasády zatčen. Policie ho zadržela na základě žádosti o vydání do USA a kvůli porušení podmínek kauce v souvislosti s údajným znásilněním ve Švédsku. Londýnský soud ho pak shledal vinným z porušení podmínek kauce a do dalšího stání u soudu vyšší instance ho poslal do vazby. Americké ministerstvo spravedlnosti Assange obvinilo ze spiknutí za účelem získání tajných informací z vládních počítačů.

1. května 2019 - Assange byl v Británii odsouzen k trestu 50 týdnů odnětí svobody za porušení podmínek kauce. O den později začal britský soud projednávat jeho vydání do USA.

Další obvinění z USA

23. května 2019 - Americké ministerstvo spravedlnosti obvinilo Assange z dalších téměř dvou desítek trestných činů. Assange podle obvinění ohrozil národní bezpečnost USA nezákonným zveřejněním tajných dokumentů, včetně jmen tajných zdrojů.

11. června 2019 - Spojené státy formálně požádaly Británii o vydání Assange. Pro americké úřady je špion a v zemi mu hrozí trest vězení až 175 let.

Zamítnutí vydání

24. února 2020 - Britský soud začal jednat o americké žádosti o vydání Assange. Extradiční proces byl později odložen kvůli koronaviru.

4. ledna 2021 - Britský soud rozhodl, že Assange by neměl být vydán do USA. Soudkyně Vanessa Baraitserová na základě posudku o jeho křehkém duševním zdraví své rozhodnutí zdůvodnila obavou, že Assange by mohl spáchat sebevraždu. USA se proti rozhodnutí odvolaly.

Svatba

12. listopadu 2021- Assange dostal povolení oženit se ve věznici s právničkou Stellou Morisovou. Mají už spolu dva syny. Assange se s Morisovou oženil 23. března 2022. Obřad se odehrál během návštěvních hodin věznice Belmarsh. Účast fotografů a novinářů věznice z bezpečnostních důvodů odmítla.

Zrušení zamítnutí vydání

10. prosince 2021 - Britský odvolací soud otevřel cestu k vydání Assange do USA, když zrušil odmítavé stanovisko soudu nižší instance, podle kterého je Assangeovo psychické zdraví příliš křehké na to, aby byl schopen zvládnout podmínky panující v americkém vězeňském systému.

14. března 2022 - Britský nejvyšší soud se odmítl jeho případem zabývat, protože "nevznesl žádný sporný právní bod".

Povolení vydání do USA

20. dubna 2022 - Britský soud povolil vydání Assange do USA.

17. června 2022 - Souhlas s Assangeovým vydáním udělilo britské ministerstvo vnitra.

Další jednání o vydání

- V listopadu 2022 vyzvalo pět významných novin (The New York Times, The Guardian, El País, Le Monde a Der Spiegel) a poté i australský premiér Spojené státy, aby obvinění stáhly.

20. února 2024 - Začalo slyšení v případu jeho extradice do Spojených států. soud 26. března rozhodl, že Assange nemůže být okamžitě vydán do USA kvůli obvinění ze špionáže, podle agentury AP chtěla justice záruky.

20. května 2024 - Londýnský vrchní soud Assangeovi povolil možnost dalšího odvolání proti extradici.

Odvolání mělo být projednáno 9. a 10. července 2024.

Souhlas s americkým soudním systémem

24. června 2024 - Assange uzavřel s americkými úřady dohodu o vině a trestu, která mu umožňuje být opět na svobodě. Opustil Británii a měl by osobně vyslechnout rozsudek v noci na středu SELČ u soudu na jednom z ostrovů tichomořského souostroví Severní Mariany, které je přidruženým státem USA. Odtamtud by měl zamířit přímo domů do Austrálie.