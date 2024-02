Julija Navalná prokázala po boku svého manžela odvahu a statečnost

Vizitka Julije Navalné (47), manželky zemřelého ruského opozičního předáka Alexeje Navalného, která dnes oznámila, že chce pokračovat v práci svého manžela:

- Navalná sdílela se svým manželem Alexejem jeho dlouhý a bolestný boj proti režimu ruského prezidenta Vladimira Putina. Společně s Navalným prožívala nadějný pocit z velkých demonstrací, které v Rusku zorganizoval, muka z otravy, kterou v roce 2020 přežil jen o vlásek, a návrat do Moskvy o pár měsíců později. Navzdory jeho okamžitému zatčení a uvěznění stále věřila, že se znovu setkají na svobodě. Po oznámení jeho úmrtí v pátek 16. února Navalná promluvila na Mnichovské bezpečnostní konferenci jen několik hodin po zveřejnění této zprávy: "Když jsem se ty zprávy doslechla, říkala jsem si, jestli bych měla zůstat tady s vámi, nebo se vrátit ke svým dětem. Pak jsem si ale řekla: 'Co by udělal Alexej na mém místě?' Jsem si jistá, že on by zůstal stát tady na tom pódiu," řekla. Podle ní by mezinárodní společenství mělo společně bojovat proti "strašlivému režimu v současném Rusku", který vede prezident Vladimir Putin.

- Když se Navalnyj vrátil v lednu 2021 do Ruska, zatkli ho hned po přistání. Navalná o dva měsíce později vyzvala k propuštění svého muže a žádala, aby mu úřady umožnily vyhledat odpovídající lékařskou péči, když jeho spolupracovníci upozorňovali na zhoršený zdravotní stav opozičního politika ve věznici ve Vladimirské oblasti: "Žádám, aby měl Alexej možnost vyhledat lékařskou péči u lékařů, kterým důvěřuje," napsala Navalná na instagramu. Jeho věznění označila za nezákonné, přičemž důvodem podle ní je strach prezidenta Vladimira Putina z politické konkurence. "To, co se nyní děje, je osobní msta a odplata vůči člověku, která se nám odehrává před očima. Je nutné, aby to skončilo," napsala. Kreml na její výzvu nereagoval.

- Navzdory mnohaletému trestu odnětí svobody, ke kterému Navalného odsoudily ruské soudy v několika procesech, a navzdory hrozným podmínkám ve vězení, které zažíval, Navalná věřila, že ho zase uvidí: "Doufám a věřím, že Alexeje zase jednou propustí na svobodu. Nic není nemožné, když jste zamilovaní," řekla loni německému deníku Der Spiegel. A Navalnyj sám ve svém stále těžším boji s Kremlem tvrdil, že bez své ženy by svých činů nebyl schopen. "Cítím, že jsi neustále se mnou," napsal jí v posledním veřejném příspěvku letos na Valentýna. A Navalná si pro svůj první příspěvek na sociálních sítích po smrti svého manžela vybrala fotku, kde ji líbá na čelo, s titulkem "Miluji tě". Na rozdíl od Vladimira Putina, o jehož soukromém životě se mnoho neví, manželé Navalní vždy vyzdvihovali svůj rodinný život.

- Projev Navalné po oznámení smrti manžela upevnil její image silné ženy. V roce 2020 zažila, jak těsně unikl smrti, když ho na Sibiři otrávili bojovou látkou novičok, a sehrála významnou roli v jeho převozu z Ruska do berlínské kliniky Charité, zatímco byl v kómatu: "Každou chvíli, když jsme tam byli, jsem si říkala 'Musím ho dostat ven'," prohlásila a obvinila lékaře z toho, že celý proces zdržovali, aby se jed stihl z jeho těla vyloučit. Po pěti měsících, když se Navalnyj vracel do Ruska s vědomím, že nejspíš skončí ve vězení, prokázala jeho manželka znovu statečnost: "Chlapče, přines nám vodku, jedeme domů," řekla v letadle, po boku Alexeje Navalného, v narážce na scénu z kultovního ruského filmu. Manžele po příletu oddělili už při pasové kontrole. Po rychlém objetí s manželem, kterého odvedla policie a ona ho už nikdy neměla vidět na svobodě, ji na letišti přivítal dav se skandováním "Julija".

- Když se Navalnyj po otravě v Německu zotavil, žertoval, že názory jeho ženy jsou mnohem radikálnější než jeho: "Pokud členům vaší rodiny udělají něco hrozného, tak i když nejste v politice, přirozeně vás to radikalizuje," vysvětlil. Přesto když byl Navalnyj ve vězení, jeho manželka prohlásila, že nepůjde ve stopách Svjatlany Cichanouské, která se stala vůdkyní běloruské opozice, když jejího manžela uvěznili. Samu sebe označila spíše za matku a oporu svého muže. Ale podle politoložky Tatjany Stanovajové "se Navalná stává politickou osobností, ať se jí to líbí nebo ne. " Podle názorů mnohých by právě ona mohla sjednotit ruskou opozici, zahnanou do exilu: "Má šarm a charisma, a v případě nutnosti by mohla klidně nahradit svého manžela," uvedl politický komentátor Konstantiv Kalašev. Některá média jí přezdívají první dáma ruské opozice.

- Ruská ekonomka a aktivistka Julija Borisovna Navalná se narodila 24. července 1976 v Moskvě, vystudovala tam zahraniční obchod. S Navalným se seznámila v roce 1998, vzali se o dva roky později. V roce 2001 se jim narodila dcera Darja, v roce 2008 syn Zachar.