K čínské vesmírné stanici odstartovala loď Šen-čou 19 s trojicí astronautů

Čína vyslala na svou vesmírnou stanici Tchien-kung (Nebeský palác) tři astronauty, kteří vystřídají posádku, která je na oběžné dráze od dubna. Noví kosmonauti se mají podílet na misi, jejímž cílem je vyslání prvního Číňana na Měsíc do roku 2030. V posádce je i inženýrka Wang Chao-ce, třetí Číňanka vyslaná do vesmíru, napsala agentura AFP.

Vesmírná loď Šen-čou 19 (Božská loď) odstartovala ve středu v 04:27 pekingského času (dnes ve 21:27 SEČ), uvedla čínská agentura pro pilotované vesmírné lety (CMSA). Posádku vede Cchaj Sü-če, který se účastnil mise Šen-čou 14. Doprovází ho Wang Chao-ce a pilot armádního letectva Sung Ling-tung.

Loď podle letového plánu zakotví u orbitálního komplexu po 6,5hodinovém letu, tedy ve středu okolo 04:00 SEČ. Nová posádka Šen-čou 19 by měla na vesmírné stanici zůstat do konce dubna, případně do začátku května, uvedla CMSA. Naopak personál lodi Šen-čou 18 se po šesti měsících v kosmu připravuje na návrat na Zemi, stát by se tak mělo 3. listopadu SEČ (4. listopadu pekingského času).

Stanice Tchien-kung je podobně velká jako bývalá sovětská a později ruská stanice Mir. Nedosahuje však velikosti Mezinárodní vesmírné stanice (ISS).

Čína v posledních třiceti letech značně rozvinula své vesmírné programy a investovala do nich v přepočtu miliardy eur, aby dosáhla stejné úrovně jako Spojené státy, Rusko a Evropa. Jako první zemi se jí podařilo přistát se svým vozítkem na odvrácené straně Měsíce, své robotické vozítko dopravila také na povrch Marsu.