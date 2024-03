K ISS po dvou dnech letu dorazila kosmická loď Sojuz MS-25 s tříčlennou posádkou

K Mezinárodní vesmírné stanici (ISS) dnes v 16:04 SEČ, o několik minut dříve oproti plánu, dorazila kosmická loď Sojuz MS-25 se třemi lidmi na palubě, ukázalo živé vysílání ze Sojuzu. Američanka Tracy Dysonová, Rus Oleg Novickij a Běloruska Maryna Vasileuská strávili v posádkovém modulu kolem 52 hodin.

Průchod z modulu se otevřel po asi dvou a půl hodinách od připojení Sojuzu k ISS a trojice se už bez skafandrů přidala k sedmi dalším obyvatelům stanice.

Loď u orbitální stanice zakotvila po několika desítkách minut manévrování, během nichž obě plavidla rychlostí kolem 28.000 kilometrů za hodinu přelétala nad Marokem, Španělskem, jižní a jihovýchodní Evropou a Ruskem.

Sojuz MS-25 odstartoval z kazachstánského kosmodromu Bajkonur v sobotu odpoledne SEČ. Původní čtvrteční odlet byl neočekávaně zrušen asi 20 vteřin před startem kvůli technickým potížím; podle ruské vesmírné agentury Roskosmos šlo o pokles napětí v chemickém zdroji elektrického proudu.

Zatímco velitel dnešní mise Novickij a Běloruska Vasileuská zůstanou na ISS jen do začátku dubna, Dysonová bude na stanici do září. Roskosmos a americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) se navzdory špatným vztahům mezi Ruskem a USA dohodly na prodloužení programu společných letů na ISS do roku 2025.