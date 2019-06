Kanada přeskočila USA v počtu přesídlených uprchlíků

Kanada přesídlila v roce 2018 nejvíce uprchlíků na světě. V usídlování lidí prchajícími před válkou tak sesadila dlouhodobého lídra USA, které držely první příčku od roku 1980. Za loňský rok Kanada přesídlila celkem 28 100 uprchlíků. Vychází to ze středeční zprávy OSN, konkrétně z nejvyššího komisařství pro uprchlíky (UNHCR). Informoval o tom britský server The Guardian.

Premiér země Justin Trudeau je známý svou proimigrační politikou a už v roce 2016 se zavázal k přijímání syrských uprchlíků. V loňském roce se přes 18 tisíc uprchlíků oficiálně stalo kanadskými občany.

USA, které mají téměř desetinásobnou populaci svého severního souseda, se loni ujaly kolem 23 tisíc uprchlíků. Jedná o dramatické snížení oproti roku 2016, kdy země přijala 97 tisíc lidí.

"Prudký pokles v přesidlování uprchlíků USA je částečně způsoben rozhodnutím Trumpovy administrativy, jež stanovila výrazně nižší limit pro počet přijatých uprchlíků oproti předchozím letem," tvrdí zpráva neziskové organizace Pew Research Center.

Kanada si drží prvenství i v další statistice: na milion obyvatel přesídlila 756 uprchlíků. Relativně vysokou míru v tomhle ohledu evidují také Austrálie (510), Švédsko (493) a Norsko (465). V USA to je pouze 70 uprchlíků na milion obyvatel. Počet přesídlených uprchlíků se celosvětově snížil na 92 tisíc, což je o 11 tisíc méně než v roce 2017. Před třemi lety to bylo dokonce 189 tisíc.

"Je na čase, abychom uznali, co tihle uprchlíci s sebou do Kanady kulturně a ekonomicky přinesli: dělají z nás silnější a více prosperující společnost. Zkušenost Kanady ukazuje, že přijímání uprchlíků je výhodné pro obě strany. To nepochybně vysílá signály vůči častým negativním a zavádějícím povídačkám namířeným proti těmto lidem, které slýcháme nejen na globální úrovni, ale i tady v Kanadě," prohlásil ke zprávě UNHCR její zástupce za Kanadu Jean-Nicolas Beuze.