Kanada zvažuje vyhoštění čínských diplomatů, Čína reaguje kritikou

Čína dnes kritizovala Kanadu, že si předvolala jejího velvyslance v Ottawě a že zvažuje vyhoštění čínských diplomatů. Jeden z diplomatů se podle médií zapojil do snahy zastrašit kanadského poslance, který obviňuje Peking z porušování lidských práv. Informovala o tom agentura AFP.

"Kanada bezdůvodně pomlouvá a hanobí běžný provoz čínských velvyslanectví a konzulátů v Kanadě. Čína je z toho velmi nešťastná a rezolutně proti tomu protestuje," prohlásila na dnešní tiskové konferenci mluvčí čínského ministerstva zahraničí Mao Ning.

Konzervativní kanadský poslanec Michael Chong v roce 2021 inicioval úspěšný návrh, aby čínské zacházení s menšinovým etnikem Ujgurů bylo označeno za genocidu.

Kanadský list The Globe and Mail v pondělí s odvoláním na zprávu rozvědky z roku 2021 napsal, že Čína zjišťovala informace o Chongovi a jeho rodině žijící v Hongkongu v pravděpodobné snaze "odradit ostatní od zaujímání protičínských postojů". Deník zároveň obvinil kanadskou vládu, že přivírá oči před údajným vměšováním čínských úřadů do kanadských záležitostí.

Kanadská ministryně zahraničí Mélanie Jolyová ke kauze uvedla, že "zvažuje různé možnosti, včetně vyhoštění diplomatů". Podle Chonga je do případu zapleten čínský diplomat sloužící v Torontu.

"Je nepochopitelné, že tento diplomat již dávno nedostal příkaz opustit zemi. Pokud nebudeme nic podnikat, je to, jako bychom všem autoritářským režimům na billboardech hlásali, že jsme otevření zahraničnímu vměšování zaměřenému proti kanadským občanům," řekl Chong.

Kanadský premiér Justin Trudeau ve středu řekl, že se o zprávě rozvědky týkající se Chonga dozvěděl až z pondělního článku deníku The Globe and Mail. Chong ale v parlamentu prohlásil, že kanadský poradce pro národní bezpečnost mu sdělil, že zpráva byla poslána na různá místa na vládě, a to i tehdejšímu poradci pro národní bezpečnost.

Čínský velvyslanec v Ottawě Cchung Pchej-wu ve čtvrtek popřel, že by nějaký čínský představitel pronásledoval kanadského zákonodárce a jeho rodinu za protičínské postoje. "Čína důrazně vyzývá kanadskou stranu, aby okamžitě zastavila tuto politickou frašku," napsal Cchung v prohlášení.