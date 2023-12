Kancléř Scholz podpořil zahájení rozhovorů s Ukrajinou a Moldavskem pro vstup do EU

Německo podporuje zahájení přístupových rozhovorů Evropské unie s Ukrajinou a Moldavskem. Dnes to v projevu k poslancům Spolkového sněmu prohlásil kancléř Olaf Scholz. Řekl rovněž, že společný zájem na rozšíření EU na východ a jihovýchod sdílí Německo s Polskem. Poslancům připomněl, že nový polský premiér Donald Tusk ohlásil návrat Polska do srdce Evropy. Kancléř dodal, že role Polska v Evropě je nyní důležitější a potřebnější než kdy dříve, a to i vzhledem k ruskému vojenskému napadení Ukrajiny.

"Německo má s Polskem mimořádný zájem na tom, aby se rozšiřování EU na východ a jihovýchod stalo realitou," řekl Scholz v projevu k poslancům před nadcházejícím unijním summitem. Poznamenal, že vedle zahájení přístupových rozhovorů s Ukrajinou a Moldavskem podporuje Německo unijní ambice Gruzie a balkánských států.

Řekl, že zájemci o členství musí provést klíčové reformy a že k reformám se musí odhodlat i sama Evropská unie. V této souvislosti Scholz zmínil svůj loňský projev na pražské Univerzitě Karlově, kde se vyslovil pro další rozšíření EU. "Potřebujeme jasný reformní plán," řekl. Chtěl by, aby takový plán byl hotov do nadcházejícího léta. "Abychom od teoretických debat mohli přistoupit k praktickému uskutečňování reforem," řekl.

Scholz na úvod projevu hovořil o významu Polska pro Evropu a evropskou bezpečnost a ocenil ho za přijímání ukrajinských válečných uprchlíků. O Ukrajině řekl, že Kyjev se nadále může spoléhat na německou pomoc, která je po Spojených státech největší.

"Situace na Ukrajině je zcela odlišná od loňské zimy. I díky protiletadlovým systémům Gepard, Iris-T SLM a Patriot z Německa se může Ukrajina bránit proti ruským dronům a ostřelování," řekl. Dodal, že vítězství Ruska na Ukrajině by znamenalo, že evropské hodnoty by prohrály.