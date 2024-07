Kandidáti 2. kola francouzských parlamentních voleb musí dnes potvrdit, zda se ho skutečně zúčastní

Do dnešních 18:00 musí kandidáti, kteří se kvalifikovali do druhého kola francouzských parlamentních voleb, oznámit úřadům, zda se ho skutečně zúčastní. Kandidatury ve druhém kole, které se uskuteční v neděli 7. července, se zatím podle údajů deníku Le Monde vzdalo 185 kandidátů převážně z levicového bloku a z tábora prezidenta Emmanuela Macrona, kteří z prvního kola postoupili většinou až ze třetího místa. Učinili tak ve snaze spojit síly a netříštit hlasy voličů v boji proti krajně pravicovému Národnímu sdružení (RN), které první kolo voleb jasně ovládlo. Ve zbývajících 126 volebních obvodech, kde se bude rovněž konat druhé kolo, se dosud předpokládá střet tří až čtyř kandidátů.

Odpůrci krajní pravice ve Francii se po prvním kole voleb snaží vytvořit jednotnou frontu, aby zablokovali RN možnou cestu k moci poté, co tato strana Marine Le Penové a Jordanna Bardelly dosáhla v neděli historického výsledku. RN se svými spojenci zvítězilo se ziskem 33 procent hlasů, následováno levicovým blokem Nová lidová fronta s 28 procenty. Macronův vládní tábor Spolu skončil třetí s výrazným odstupem a ziskem 21 procent.

Přímo v prvním kole většinového volebního systému získalo mandát 76 poslanců, druhé kolo se tak uskuteční v 501 z celkových 577 obvodů. Kandidáti za RN do druhého kola postoupili ve 446 obvodech. V rekordních 306 obvodech do druhého klání postoupili tři kandidáti, v pěti obvodech pak dokonce čtyři. Podmínkou pro postup do druhého kola bylo získat hlasy alespoň 12,5 procenta registrovaných voličů. Pro zisk křesla už v prvním kole bylo třeba v daném obvodu získat přes 50 procent odevzdaných hlasů, které musely zároveň představovat alespoň 25 procent registrovaných voličů.

V řadě obvodů, kde měli voliči ve druhém kole vybírat ze tří jmen, už levicoví či provládní kandidáti ohlásili, že nebudou ve volbách pokračovat, aby nerozmělnili hlasy proti krajní pravici, a vyzvali k hlasování proti RN. Jedná se především o kandidáty, kteří postoupili do druhého kola ze třetího místa. V obvodech s RN ve druhém kole měla levice 126 takových kandidátů a vládní koalice 90. Z nich už se podle údajů deníku Le Monde vzdalo kandidatury 121, respektive 60 kandidátů.

Teprve druhé kolo voleb rozhodne o složení Národního shromáždění a tedy i budoucí vládě a orientaci Francie v příštích letech. Prognózy konečných výsledků jsou vzhledem k uvedenému volebnímu systému velmi složité a nepřesné. Podstatně bude záležet právě na tom, kolik kandidátů se vzdá účasti ve druhém kole.