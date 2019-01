Kim doufá, že summit s Trumpem přinese výsledky

Severokorejský diktátor Kim Čong-un by rád docílil při druhém summitu s americkým prezidentem Donaldem Trumpem výsledků, které by ocenilo mezinárodní společenství. Oznámila to oficiální čínská agentura Nová Čína, podle níž Kim o svých záměrech mluvil během jednání s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem. Korejský prezident Mun Če-in vzápětí uvedl, že summit USA-KLDR i jednání lídrů obou Korejí jsou takřka hotovou věcí.

Kim navštívil svého hlavního spojence začátkem týdne a pozorovatelé cestu vysvětlují jako snahu koordinovat postoje před zatím oficiálně nepotvrzenou druhou schůzkou s Trumpem.

Vůdci USA a KLDR se sešli poprvé na historické schůzce loni v červnu v Singapuru. Společně se zavázali k úsilí o denuklearizaci a mír na Korejském poloostrově a k vybudování nových vztahů mezi USA a KLDR. Ujednání ale neobsahovalo příliš konkrétní závazky a rozhovory od té doby nepokročily.

Podle Kima by měl druhý summit přinést výsledky, ale KLDR zároveň potřebuje, aby byly brány vážně její "důvodné obavy" spojené s jaderným odzbrojením.

Severní Korea označuje své jaderné zbraně za pojistku před možným útokem ze strany USA či sousední Koreje a bez ohledu na loňské zmírnění napětí ve vztazích s Washingtonem se dosud neodhodlala výrazněji pokročit v odzbrojování. Zatím rovněž nedodala podrobnosti o svém jaderném arzenálu, k jehož kompletní likvidaci se snaží Trump Kima zatím neúspěšně přesvědčit.

Korejský lídr Mun podle agentury AFP řekl, že Kimova čínská cesta naznačuje brzké uspořádání vrcholné schůzky s Trumpem. Na spadnutí je podle něho i další jednání obou hlav zemí Korejského poloostrova. Mun rovněž uvedl, že bude tlačit na omezení sankcí proti KLDR tak, aby bylo možné obnovit provoz společného průmyslového komplexu Kesong.