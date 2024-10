KLDR vyslala do Ruska dalších 1500 vojáků, říká jihokorejská zpravodajská služba

Severní Korea vyslala do Ruska dalších 1500 svých vojáků, uvedl dnes šéf jihokorejské zpravodajské služby Čo Te-Jong. O stejném počtu mužů, kteří z KLDR dorazili do Moskvy, hovořila jihokorejská rozvědka už minulý týden. Podobně se dnes vyjádřil i americký ministr obrany Lloyd Austin. Mluvčí Bílého domu pro národní bezpečnost John Kirby podle agentury Reuters řekl, že nejméně 3000 severokorejských vojáků podstupuje výcvik na východě Ruska. Mluvčí NATO dnes podle AFP uvedla, že aliance má důkazy o přítomnosti severokorejských vojáků v Rusku.

Státy NATO mají "důkazy o rozmístění severokorejských jednotek v Rusku. Pokud by tyto jednotky byly určeny k bojům na Ukrajině, znamenalo by to významnou eskalaci severokorejské podpory nezákonné války vedené Ruskem," uvedla mluvčí NATO Farah Dakhlallahová.

Šéf Pentagonu, který dnes jednal v Římě, uvedl, že existují důkazy o tom, že severokorejské jednotky byly v Rusku. "Co tam přesně dělají? To ještě uvidíme," řekl podle listu The Washington Post. Kirby později uvedl, že podle informací USA se severokorejští vojáci v první polovině října přeplavili z KLDR do ruského Vladivostoku, načež zamířili na tři vojenské základny na východě Ruska, kde podstupují výcvik.

Jihokorejská zpravodajská služba sdělila, že 3000 Severokorejců je na vícero vojenských základnách a prochází tam výcvikem, například jak používat vojenskou techniku včetně bezpilotních letounů. Te-Jong odhaduje, že Severní Korea hodlá do prosince vyslat dalších 10.000 vojáků. Šéf jihokorejských zpravodajců řekl, že ruští instruktoři mají vysoké mínění o morálce a fyzické síle severokorejských vojáků, ale zároveň si myslí, že nakonec utrpí těžké ztráty na životech kvůli nezkušenostem s moderní válkou. Rusko mimo jiné rekrutuje velké množství tlumočníků.

Jiný představitel americké administrativy dnes podle Reuters uvedl, že by Moskva mohla Severokorejce vyslat na východ Ukrajiny nebo do ruské Kurské oblasti, kde od srpna pokračuje ukrajinská přeshraniční vojenská operace. Šéf ukrajinské vojenské rozvědky HUR Kyrylo Budanov už v úterý řekl, že by vojáci KLDR měli zamířit do Kurské oblasti, aby tam pomohli ruským jednotkám.

Německé ministerstvo zahraničí si kvůli zprávám o severokorejských vojácích předvolalo chargé d'affaires KLDR. "Severokorejská podpora ruské útočné války představuje také přímou hrozbu pro bezpečnost Německa a evropský mírový řád," sdělila německá diplomacie na sociální síti X.

Moskva popřela, že by Severní Korea vyslala své vojáky na podporu války. Severokorejský zástupce při OSN v New Yorku v pondělí informace označil za "nepodložené fámy".

Te-Jong minulý pátek ale uvedl, KLDR vyslala mezi 8. a 13. říjnem do Vladivostoku na ruském Dálném východě 1500 vojáků speciálních sil, píše agentura Kjódó. Jižní Korea v úterní reakci uvedla, že může zvážit přímé dodávky Kyjevu jako součást opatření proti zesilující vojenské spolupráci Ruska s KLDR.

Severní Korea v posledních letech utužila vojenské vztahy s Moskvou. Ruský prezident Vladimir Putin v červnu navštívil Pchjongjang, kde s vůdcem Kim Čong-unem podepsal obrannou dohodu. Obě země si slíbily, že bezodkladně vynaloží všechny dostupné vojenské prostředky na pomoc partnerovi v případě války. Oba státy také popírají tvrzení ukrajinských a západních činitelů o dodávkách severokorejských zbraní a munice Rusku.