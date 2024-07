Klimatičtí aktivisté dnes narušili provoz na letišti ve Frankfurtu nad Mohanem

Klimatičtí aktivisté dnes brzy ráno zhruba na tři hodiny narušili provoz na letišti ve Frankfurtu nad Mohanem, největším německém vzdušném přístavu. K akci se přihlásilo hnutí Letzte Generation (Poslední generace), které už ve středu zablokovalo letiště Kolín-Bonn na západě Německa. Frankfurtské letiště už oznámilo, že obnovilo provoz na všech ranvejích, zrušeno ale bylo 140 letů. Letiště Praha zatím žádné zrušené lety neeviduje, uvedlo na síti X.

"Klimatickým aktivistům se dnes podařilo dostat na letiště. Spolková a zemská policie stejně jako letištní ostraha okamžitě zareagovaly," uvedlo frankfurtské letiště na síti X. "Od 07:50 jsou všechny dráhy opět v provozu," dodalo.

Akci aktivistů stejně jako ve středu politici odsoudili. Hesenský premiér Boris Rhein, v jehož spolkové zemi letiště leží, demonstranty kritizoval za nezodpovědné a zločinné snahy. "Jde jim jen o to napáchat co největší škody," řekl. Spolkový ministr dopravy Volker Wissing vyzval k co nejtvrdšímu potrestání.

Frankfurtské letiště na dnešek plánovalo asi 1400 letů, zhruba desetinu z nich ale muselo kvůli akci aktivistů zrušit. "Po zbytek dne je nutné počítat se zpožděními. Prosíme cestující, aby si před cestou na letiště ověřili status letu na internetových stránkách leteckých společností," upozornilo letiště.

"V souvislosti se situací na letišti ve Frankfurtu zatím neevidujeme žádné zrušené odlety ani přílety," uvedlo dnes pražské letiště na síti X. Cestujícím doporučuje sledovat stav svého letu na webu, případně se obrátit na dopravce.

Hnutí Letzte Generation brzy ráno oznámilo, že se ke startovacím a přistávacím dráhám přilepilo šest aktivistů. Policie později sdělila, že do areálu se dostalo sedm lidí a že osmý člověk, který se na letiště snažil také proniknout, uváznul na plotě. Všech osm aktivistů policisté zadrželi.

Demonstranti s sebou měli transparenty s nápisem, že ropa zabíjí. Hnutí na X napsalo, že další těžba ropy, plynu a uhlí ohrožuje existenci lidstva. "Pryč od fosilních paliv do roku 2030!" dodalo.

Jedním z demonstrantů, který se dnes na frankfurtském letišti přilepil k ranveji, byl 25letý Yannick. Ten se už loni dostal do novin, když se nedostavil k soudu za silniční blokády a místo toho odletěl do jihovýchodní Asie na dovolenou. Původní informace udávaly, že volno strávil s partnerkou na Bali, ve skutečnosti ale pobýval v Thajsku. Za cestu čelil tvrdé kritice od komentátorů i politiků, kteří mu vyčítali, že se v Německu na protest proti fosilním palivům lepí k silnicím, zároveň si ale nedělal těžkou hlavu ze spotřebovaného kerosinu během dálkového letu do Asie. Za Yannicka se tehdy postavilo hnutí Letzte Generation, podle kterého je třeba rozlišovat soukromí a veřejné kroky aktivistů. "Let si oba zamluvili jako soukromé osoby, nikoli jako klimatičtí aktivisté," uvedlo tehdy hnutí.

Na svůj sporný let dnes Yannick na videu sám upozornil, když řekl, že ho někteří možná znají jako toho, co letěl na Bali. "Tehdy jsem se rozhodl, stejně jako nyní tisíce lidí zde, nastoupit do letadla. V tom ale není problém. Problém je to, že vláda k nám musí být konečně upřímná. Naše vláda každoročně podporuje letecký průmysl daňovými výhodami za miliardy eur," řekl.