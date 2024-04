Kolumbijská univerzita v NY začala podmíněně vylučovat protestující studenty, kteří do pondělního ultimáta neukončili protesty

Newyorská Kolumbijská univerzita začala s podmíněným vylučováním studentů, kteří do pondělního ultimáta neukončili protesty proti izraelské ofenzivě v Pásmu Gazy. Informoval o tom mluvčí prestižní univerzity, jejíž propalestinští studenti inspirovali protesty na vysokých školách po celých Spojených státech. Nejdramatičtější situace byla v pondělí večer na Texaské univerzitě v Ausitnu, kde se protestující střetli s policisty, kteří jich desítky zadrželi.

V kampusu Kolumbijské univerzity na Manhattanu zůstaly podle agentury AP v pondělí po odpoledním ultimátu stovky studentů, kteří dávali najevo svůj nesouhlas s údajně proizraelským přístupem vedení školy. Mluvčí ústavu Ben Chang uvedl, že škola začala podmíněně vylučovat studenty, kteří neuposlechli výzvu k vyklizení kampusu. Univerzita podle něho uznává svobodu projevu, jejich protesty však jsou "hlučným rušením" klidu potřebného k přípravě na probíhající závěrečné zkoušky.

Škola nabídla možnost dokončit akademický rok těm protestujícím studentům, kteří se podpisem zaváží dodržovat pravidla školy do června příštího roku nebo do dokončení studia, pokud to bude dříve. Hlavní vyjednavač demonstrujících studentů Mahmoud Khalil ultimátum stanovené na pondělních 14:00 (20:00 SELČ) označil za jen "další zastrašování" ze strany univerzity.

Na Texaské univerzitě obklopila skupina protestujících policisty a dodávku odvážející několik dříve zadržených; policisté proti nim použili pepřový sprej a oslepující granáty. Celkem podle úřadů zadrželi na 40 lidí.

Demonstrace odrážejí silný nesouhlas mnoha mladých Američanů se způsobem, jakým Izrael vede v Pásmu Gazy ofenzivu proti palestinskému hnutí Hamás, kterou zahájil po teroristickém útoku Hamásu a jeho spojenců na Izrael z loňského 7. října. Protestující studenti požadují, aby školy přerušily obchodní vazby a investice, které jsou nějakým způsobem spojené s Izraelem, a volají po ukončení zabíjení palestinských civilistů.

Manifestace jsou převážně poklidné, vedení řady škol je ale považuje za příliš rušivé, zatímco někteří židovští studenti uvádí, že je provází projevy antisemitismu a oni se kvůli tomu necítí bezpečně. Protesty také přitahují aktivisty zvenčí, kteří vášně dál rozdmýchávají.