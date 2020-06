Komise chce zrušit kontroly na hranicích již od příštího týdne

Země Evropské unie by měly do pondělka zrušit hraniční kontroly zavedené kvůli pandemii covidu-19. Pouštět cizince přes vnější hranici do EU bude možné postupně a koordinovaně od začátku července. Doporučila to Evropská komise, podle níž mají být mimoevropské země rozděleny do skupin podle rizika šíření nákazy. Již od začátku letních prázdnin chce unijní exekutiva umožnit cestovat do EU lidem z balkánských zemí.

Na otevření hranic do poloviny června se minulý týden shodla velká většina unijních ministrů vnitra. Výjimkou je například Španělsko a Portugalsko, které plánují ukončit kontroly až na konci měsíce.

"Situace se zlepšuje ve všech členských zemích a začíná se vzájemně přibližovat," zdůvodnila nezávazné doporučení komisařka pro vnitřní věci Ylve Johanssonová. Důležitým faktorem je názor Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC), podle něhož v současné situaci již nemají hraniční kontroly s ohledem na vývoj nákazy smysl.

Komise dříve doporučovala rušit kontroly postupně bez závazného data, podle Johanssonové však nyní nastal ve vývoji nákazy rychlý posun. V posledních dnech už své hranice zcela otevřela nebo otevírá velká část unijních zemí včetně Německa, Francie či jedné z nejzasaženějších zemí Itálie. Kontroly na hranicích již zcela zrušilo Česko.

Naproti tomu Španělsko tvrdí, že situace zatím otevření hranic neumožňuje a potřebuje čas do konce června. Například Dánsko či Finsko zase umožňují vstup do země jen obyvatelům některých unijních zemí, jež nepovažují za rizikové.



Virus jsme ještě neporazili

"Důležitější než hraniční kontroly v současnosti je, aby lidé dodržovali hygienická opatření," řekl novinářům zástupce vedoucího vědeckého pracovníka ECDC Piotr Kramarz. Cena, kterou EU platí v podobě omezení volného pohybu osob, je podle něho vzhledem k příznivému vývoji situace příliš velká a uzavřené hranice mohou navíc v některých lidech vytvářet pocit falešného bezpečí. Obyvatelé unie by ale ani po otevření hranic neměli získat dojem, že "virus je poražen", protože pokud přestanou respektovat hygienické pokyny úřadů, může přijít druhá vlna, dodal Kramarz.

Brusel rovněž doporučil od začátku července postupně rušit zákaz cest cizinců z vnějších zemí do EU. Mezi prvními by podle komise mohli do unie cestovat obyvatelé Albánie, Bosny, Černé Hory, Kosova, Severní Makedonie a Srbska. V těchto zemích je vývoj koronavirové nákazy ještě příznivější než v některých unijních státech.

"Cesty do mimounijních zemí jsou důležité pro turistiku, ale i návštěvy rodinných příslušníků," podotkla Johanssonová, podle níž bude jedním z hledisek i povolení cest občanů unie do států mimo společenství. EU by se podle ní měla snažit předejít situaci, aby do některých členských zemí obyvatelé například jihoamerických států mohli a do jiných ne. Na konkrétních kritériích a postupu rušení zákazů se chce komisařka s ministry domluvit během června.