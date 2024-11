Korea a EU se obávají transferu technologií z Ruska do KLDR výměnou za vojáky

Jižní Korea a Evropská unie dnes vyjádřily obavy, že Moskva odměnou za vyslání severokorejských vojáků do Ruska poskytne Severní Koreji vojenské technologie, které by posílily její jaderný a raketový program. Představitelé Jižní Koreje a EU zároveň důrazně odsoudili KLDR za nasazení vojáků do války proti Ukrajině. Informuje o tom agentura AP.

Po setkání v Soulu vydali jihokorejský ministr zahraničí Čo Te-jul a šéf zahraniční politiky EU Josep Borrell společné prohlášení, v němž "co nejdůrazněji" odsoudili nasazení severokorejských vojáků na pomoc Rusku.

"Rovněž nás hluboce znepokojuje možnost jakéhokoliv transferu technologií souvisejících s jadernými zbraněmi nebo balistickými raketami do KLDR, což by ohrozilo mezinárodní úsilí o zabránění šíření jaderných zbraní, jakožto i mír na Korejském poloostrově a na celém světě," stálo v prohlášení. USA, Jižní Korea a další země obviňují Severní Koreu, že již do Ruska vyvezla dělostřelecké granáty, rakety a další konvenční zbraně, píše AP.

Čo a Borrell označili nasazení severokorejských vojáků za "nehorázné" porušení několika rezolucí Rady bezpečnosti OSN a vyzvali Pchjongjang a Moskvu k jejich okamžitému stažení z Ruska.

Borrell se dnes také setkal s jihokorejským ministrem obrany Kim Jong-hjoem. Oba vrcholní diplomaté se dohodli, že se spolu s mezinárodním společenstvím pokusí zabránit bezpečnostní spolupráci mezi Ruskem a KLDR, uvedlo ministerstvo obrany Jižní Koreje.

Kromě možného transferu ruských vojenských technologií se jihokorejští představitelé podle AP obávají také toho, že by Moskva mohla Severní Koreji nabídnout závazek obrany v případě války na Korejském poloostrově. Severokorejští vojáci by podle nich v Rusku také mohli získat cenné zkušenosti v bojích a pomoc s modernizací zastaralých konvenčních zbraňových systémů.

Severní Korea a Rusko nasazení severokorejských vojsk výslovně nepotvrdily. Obě země však tvrdí, že jejich vojenská spolupráce je v souladu s mezinárodními zákony.

Podle odhadů amerických, jihokorejských a ukrajinských zpravodajských služeb přesunula Severní Korea do Ruska celkem asi 10.000 až 12.000 vojáků. Pokud by začali bojovat proti ukrajinským silám, znamenalo by to první zapojení Severní Koreje do rozsáhlého konfliktu od konce korejské války, která se odehrála v letech 1950 až 1953.