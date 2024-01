Korespondenční volba není revoluční, ve zbytku Evropy je zcela běžná, uvedl Rakušan ve Sněmovně

Korespondenční volba není žádným revolučním aktem, řekl dnes ve Sněmovně ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) v obhajobě koaličního návrhu na její zavedení pro Čechy žijící v cizině. Naopak předseda opozičního hnutí ANO Andrej Babiš míní, že tito občané by měli jezdit k volebním urnám do Česka. V současnosti mohou odevzdat hlas na českých zastupitelských úřadech.

"Korespondenční volba není žádným revolučním instrumentem," uvedl Rakušan. Revoluční změnou by podle něho bylo zavádění hlasování prostřednictvím internetu. "Jsme jednou z posledním zemí Evropské unie, která korespondenční volbu zavedenou nemá," zdůraznil ministr vnitra.

Česká republika je jedním ze čtyř členských států, v nichž není možné korespondenční volbu ze zahraničí využít. Kromě Česka nezavedly zjednodušenou volbu dopisem ze zahraničí Francie, Chorvatsko a Malta, z dalších evropských zemí také Island. Ve Francii se však dá od roku 2020 volit ze zahraničí prostřednictvím internetu.

Možnost hlasování poštou pokládá Rakušan za evoluci a za věc zdravého rozumu. Poukázal také na to, že korespondenční volba prošla v mnoha zemích testem, zda je v souladu s ústavou. Věří proto, že i koaliční návrh bude v souladu s ústavním pořádkem. Popsal jej jako konzervativní s mnoha pojistkami pro zabezpečení volby.

Předseda ANO Andrej Babiš naopak prohlásil, že Češi žijící v zahraničí by měli osobně přijet do Česka. "Ani ne na tu ambasádu, měli by přijít domů přece, kde se narodili, a jít hrdě k volbám a odvolit," řekl. K dřívějšímu kladnému postoji hnutí ANO ke korespondenční volbě si pomohl výrokem bývalého premiéra a prezidenta Miloše Zemana o tom, že "jen blbec nemění své názory".

Sněmovna hned ráno na návrh koalice rozhodla o tom, že o sporném zavedení možnosti korespondenční volby pro Čechy žijící v zahraničí bude moci jednat i přes noc na čtvrtek. U řečniště se nyní, ještě před schvalováním programu mimořádné schůze svolané z podnětu vládního tábora, střídají koaliční a opoziční řečníci s přednostním právem.

Vládní tábor v úterý předpokládal, že dnešní jednací den se protáhne s ohledem na očekávané opoziční obsrukce do čtvrtečních zhruba 01:00. "Počítáme, že nějaká noc bude, a myslím, že o tom povedeme debatu ještě v průběhu dne," uvedl dnes předseda klubu občanských demokratů Marek Benda (ODS).