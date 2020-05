Koronavirová situace ve Spojených státech a Rusku se stabilizuje

Počtem nakažených koronavirem zůstávají nejhůře zasaženou zemí světa Spojené státy, nová bilance potvrzených případů je však v zemi nejnižší za poslední týdny. V druhém Rusku se infekce již čtvrtý den za sebou drží pod hranicí 10 tisíc, nakažených je bezmála 300 tisíc lidí. Třetí nejpostiženější zemí na světě se s novou bilancí stala Brazílie. Čeští představitelé v úterý hovořili o společném boji proti pandemii s představiteli okolních států, hranice by se příští měsíc mohly otevřít například s Rakouskem.

Německo a země Visegrádu (V4) jsou pro to, aby se omezení na hranicích odbourala, jakmile to vývoj pandemie dovolí. O otevření hranic mezi Českem a Německem jednala s premiérem Andrejem Babišem německá kancléřka Angela Merkelová; shoda ohledně hranic panuje mezi představiteli Česka a Rakouska. Pro turisty by se česko-rakouské hranice mohly otevřít od poloviny června, a to bez nutnosti negativních testů na onemocnění covid-19 nebo karantény.

Slovensko plánuje o případném uvolnění režimu na společných hranicích s Českou republikou a Rakouskem rozhodnout do poloviny června.

Německo v pondělí registrovalo 513 nových případů infekce, což v zásadě potvrzuje sestupný trend z poslední doby. Institut Roberta Kocha (RKI) zaznamenal také dalších 72 úmrtí, čímž se celkový počet obětí pandemie ve spolkové republice zvýšil na 8007. Celkem se infekce v zemi od počátku propuknutí nákazy prokázala u 175 210 lidí.

V Británii zemřelo už téměř 43 tisíc lidí nakažených koronavirem, vyplývá z výpočtu agentury Reuters, která zohlednila v úterý zveřejněná čísla z britského statistického úřadu ONS. Je to o zhruba 8000 více, než uvádí aktuální bilance ministerstva zdravotnictví. Statistika ONS, která je zveřejňována zpětně, zahrnuje i případy, u nichž diagnóza covidu-19 nebyla laboratorně potvrzena.

Brazílie v popředí

Rusko registruje 299 941 potvrzených případů nákazy, nově přibylo 9263 infikovaných. V souvislosti s koronavirem zemřelo 2837 pacientů. Do práce se v úterý podle Kremlu navrátil i premiér Michail Mišustin, který se na konci března koronavirem nakazil.

Brazílie v pondělí zaznamenala 674 úmrtí lidí s koronavirem, mrtvých tak země eviduje už 16 792. Počet potvrzených případů nákazy vystoupil na 254 220. Co do počtu potvrzených infekcí tím Brazílie předstihla Británii.

Ve Spojených státech podle údajů americké Univerzity Johnse Hopkinse nově zemřelo dalších 759 lidí, celkový počet úmrtí v souvislosti s covidem-19 tím vystoupal na 90 309. Země k pondělnímu večeru evidovala přes 1,5 milionu potvrzených případů nákazy.

Trump vs. Čína

Americký prezident Donald Trump pohrozil trvalým zastavením amerického financování Světové zdravotnické organizace (WHO) a přehodnocením členství USA, pokud organizace dostatečně neprokáže svou nestrannost vůči Číně. Trump již v polovině dubna přikázal dočasně přerušit financování WHO.

Peking v úterý uvedl, že se USA tímto krokem snaží přenést vlastní vinu za nezvládnutí situace a očernit Čínu. Asijská země, kde se nákaza koronavirem na přelomu loňského a letošního roku poprvé potvrdila, za pondělí hlásí šest nových případů nákazy koronavirem, což je o jednoho méně než v neděli. Tři lidé se nakazili v zahraničí, ve třech případech se jednalo o lokální přenos.

Počet potvrzených případů nákazy koronavirem v Indii v úterý překonal 100 tisíc, země přitom má zhruba stejný počet lůžek na jednotkách intenzivní péče. Z celkového počtu nakažených 3163 pacientů zemřelo.

Ve srovnání s dalšími lidnatými státy Indie nicméně hlásí méně mrtvých. Úmrtnost nakažených koronavirem se tam pohybuje kolem tří procent, v USA je to kolem šesti procent, v Británii 14 procent a v Itálii a Francii 15 procent, píše Reuters.