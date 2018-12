Kouřil jsem na summitu jointa, vtipkoval kontroverzní prezident

Filipínský prezident Rodrigo Duterte, jehož kontroverzní kampaň proti drogám si vyžádala tisíce mrtvých, prohlásil, že kouřil marihuanu, aby se udržel vzhůru při summitu zemí ASEAN. Později se od svého výroku distancoval s tím, že šlo o žert. Informovala o tom agentura AP.

Duterte výrok pronesl při slavnostním projevu, v němž hovořil o své účasti na summitu Sdružení zemí jihovýchodní Asie (ASEAN) v Singapuru a také o tom, jak vyčerpávající bývá program na takových setkáních. "Kouřím marihuanu, abych se udržel vzhůru," řekl 73letý Duterte, když mluvil o singapurském summitu.

Filipínská policie uvádí, že od zahájení kampaně proti drogám, která začala po nástupu Duterteho do úřadu v červenci 2016, bylo zabito více než 4800 lidí. Občanskoprávní organizace označují zabíjení za mimosoudní popravy a říkají, že nespravedlivě dopadá především na chudé lidi místo na hlavní organizátory drogového byznysu.

Duterte je znám svými spontánními vtipy, které pronáší bez velkého ohledu na jejich obsah. Možná nejvíce nechvalně proslul ten, který pronesl v roce 2016 o znásilnění australské misionářky v roce 1989, které tehdy vzbudilo velkou pozornost a zhoršilo vztahy Manily s Canberrou.

Až poté, co jeho poznámka o marihuaně vzbudila pozdvižení, vysvětlil novinářům, že šlo o žert. "Byl to vtip, samozřejmě to byl vtip. Nikdo mě ale nedonutí přestat vtipkovat v mém stylu," citovala Duterteho přední filipínská rozhlasová a televizní stanice ABS-CBN. "Když budu chtít vtipkovat, tak budu vtipkovat. Pokud tomu teď věříte, tak jste hlupáci," dodal.

Duterte v minulosti řekl, že podporuje legalizování marihuany pro lékařské účely. V květnu ale jeho kancelář uvedla, že svůj názor změnil. Držení marihuany se na Filipínách trestá dlouhým vězením a vysokými pokutami.